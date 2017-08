Nakon sinoćnje projekcije filma "Druga strana nade" finskog reditelja Akija Kaurismakija koja je otvorila 23. Sarajevo Film Festival, ljubitelji sedme umjetnosti danas su imali priliku uživati u druženju s glumcima ove gorko-slatke drame o izbjeglištvu, Sherwanom Hajijem i Simonom al-Bazoonom, u sklopu programa "Kafa sa".

Kako su kritičari opisali Kaurismakijevo djelo kao priču koja govori o snazi iskrenog, ljudskog suosjećanja uz nezaboravne tužne i smiješne karaktere i situacije, tako je i "Druga strana nade" sinoć došla do srca festivalska publike u Sarajevu. Na početku razgovora o filmu kojim se Kaurismaki nakon šest godina vratio na velika platna, Haji i al-Bazoon su izrazili veliko zadovoljstvo zbog energije koju su osjetili nakon sinoćnjih reakcija publike na film."Svi su osjetili film i to je ono što je najvažnije. Bio sam na mnogo festivala, ali u Sarajevu vlada veliki val prelijepe energije. Odlična publika čini ovaj grad posebnim", rekao je Haji na početku programa "Kafa sa".Haji je počeo glumiti 2004. godine u Siriji, a režiju i produkciju je završio u Engleskoj. Kako priča, kada je dobio scenarij za "Druga strana nade", nije uopće znao čiji je film zbog čega se šokirao kad je saznao da je dobio priliku glumiti u Kaurismakijevom filmu."Mislio sam da je to jedna mala uloga, da ću praviti pizzu u pozadini", rekao je Haji kroz smijeh te dodao: "Aki mi je rekao pročitaj scenarij i reci 'da', što sam i uradio".Al-Bazoon se našao u sličnoj situaciji. Kako je ispričao, nakon što je pročitao scenarij, upitao je ko je Aki jer slabo pamti imena."Otišao saa na prvi test i nisam mogao vjerovati da sam primljen. Kada sam upoznao Akija, shvatio sam koliki je to profesionalac, ali u isto vrijeme i jako jednostavan čovjek. Lako je raditi s njim. Nevjerovatno je koliko sa svojim rukama radi sve, od svijetla, kamere, tona, muzike... Jednom sam ga upitao i da li je muzičar jer ima odličan sluh kojim je dočarao svaku scenu u filmu", kazao je Al-Bazoon.Glavni protagonisti filmskog filma koji je na ovogodišnjem Internacionalnom filmskom festivalu u Berlinu osvojio najznačajniju nagradu za režiju Srebrenog medvjeda, otkrili su kako Kaurismaki nikada ne gleda u monitor, a svaki detalj filma i svaka napisana riječ za njega su sveti."Scenarij filma bio je tako detaljno i precizno napisan da nema nečega što nije jasno. Iako se drži svega, Kaurismaki je jako fleksibilan. Znao sam da je najvažnije da budem svoj, jer to je ono što je on želio. U realnosti ne glumimo da smo gladni, već smo zaista gladni i to je ona emocija koju smo željeli postići. Aki je želio prikazati kako su izbjeglice normalne osobe kao bilo koje druge. U filmu nema nikakvog pretvaranja, ništa nije vještačko. Sve se snimalo na stvarnim i realnim lokacijama. Nevjerovatno je sarađivati sa čovjekom kakav je Aki", naglasio je Haji.Baš kao i na premijernom prikazivanju Kaurismakijevog najnovijeg ostvarenja u Berlinu, Haji i Al-Bazoon sinoć su nakon projekcije filma u ljetnom kinu Raiffaisen pozdravili publiku 23. SFF-a koja ih je s oduševljenjem pozdravila ogromnim aplauzom i ovacijama.Haji i Al-Bazoon su više puta tokom razgovora na "Kafa sa" istakli koliko su oduševljeni Sarajevom i domaćinima festivala. Prisutne su posebno nasmijali izjavama kako bi se preselili u glavni grad BiH.Podsjećamo, "Druga strana nade" donosi priču o Sirijcu Khaledu koji je prepješačio sirijsko-tursko granicu, a zatim, s planom da u Finskoj zatraži azil, stigao u helsinšku luku sakriven u kontejneru s ugljem. Zbunjen i frustriran monolitnim birokratskim aparatom s kojim se suočava, Khaled bježi iz azilantskog centra. Lutajući ulicama upoznaje Wikströma, bivšeg prodavača košulja koji je nedavno napustio ženu alkoholičarku i započeo novi život kao vlasnik ugostiteljskog lokala. Njih dvojica u filmu zajedno prevazilaze probleme s kojim se suočavaju u svojim nepoznatim i često zbunjujućim novim životima.