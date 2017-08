Nakon sinoćnje premijere dugo očekivanog bh. filma "Žaba", rediteljskog prvjenca Elmira Jukića, koji je ispraćen višeminutnim aplauzom i ovacijama publike koja nije mogla sakriti emocije ni potresenost, publika se danas u sklopu programa "Kafa sa..." družila s ekipom ovog filma.

"Prebacivanje predstave na film uvijek je veliki izazov. Tu predstavu smo igrali deset godina i snimanje filma značilo je pokušati prelomiti nešto što je već fantastično i što je sraslo. Bilo je veoma zahtjevno, ali imao sam sreću što su glumci bili otvoreni za svaki novi prijedlog", rekao je reditelj filma Elmir Jukić i ponovio kako je sinoćnja premijera pred skoro 4.000 ljudi zaista privilegija.



Ademir Kenović koji s produkcijskom kućom "Refresh" potpisuje produkciju filma "Žaba" istakao je kako je doživljaj nakon jučerašnje premijere veći od bilo kakve nagrade.



"Ono što je ljude učinilo zadovoljnim i sretnim i što je utjecalo na to da na oduševljen način gledaju tako tešku temu mnogo je jače. Emocija i energija kojim je ovaj film prihvaćen je najveća nagrada i to nitša ne može zamijeniti", rekao je.



Izrazio je zadovoljstvo jer je cijela ekipa uspjela napraviti film tako što je jednu sumornu i tešku temu prikazala na način zbog kojeg će ljudi željeti to vidjeti.



"Zbog toga ovaj film doživljavam kao lijek za sve one koji su na neki način okrznuti ratom. U isto vrijeme, mislim da prijem kakav je 'Žaba' imala sinoć može postati instrument da oni koji vode narode i države shvate koliko je važno posvetiti pažnju pravljenju filma i ovome čime se mi bavimo", rekao je Kenović.



Film "Žaba" otvara pitanja relevantna za BiH i zemlje regiona i jedno je od rijetkih filmskih ostvarenja gdje katarzu na kraju dožive i publika i glumci na sceni.



"Imamo nesreću da mnogo tih likova iz filma imamo u našoj okolini, porodici i među prijateljima. S druge strane, mi smo izvukli svoje emocionalno pamćenje, uspjeli smo strast i ljubav prema materijalu tempirati i izgurati do kraja i zbog toga je rezultat ovakav", rekao je Aleksandar Seksan koji u "Žabi" utjelovljuje Bracu, dodajući kako bi volio da se svim kolegama desi jedna "Žaba".



Jukić je rekao kako nema mjesta na svijetu gdje se danas ne ratuje i da svaka zemlja koja je negdje poslala vojsku ima problem o kojem ovaj film progovara. Istakao je kako su razgovori s Kenovićem bili veoma dragocjeni, jer je dobro oko starijih kolega sa strane uvijek pravo blago.



"Starije kolege koje imaju puno iskustva mogu dobronamjerno pomoći i usmjeriti neke stvari i mislim da je to prirodan proces", rekao je Jukić.



Upitan zašto se u ovom filmu koji govori o ženama tek kratko pojavljuju dvije žene, Kenović je rekao:



"Žene su mnogo jače i snažnije i zbog toga nisu toliko ubijene u pojam. Ja nisam nikakav feminista, ali ne mogu zamisliti da bi svijet koji bi vodile žene bio u ovakvom haosu".



Kroz razgovor s ekipom "Žabe" okupljene na Festivalskom trgu vodila je moderatorica Samira Poričanin-Petrešin.