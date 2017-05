Bliži se finale najgledanijeg show programa u BiH Zvezda Granda. Mjesec dana prije završetka natjecanja kristaliziraju se favoriti, ali se "zakuhava" i stuacija u žiriju. Svatko protežira svoje favorite, a u subotu ćemo od 20 sati na OBN-u doznati čija je ipak bila posljednja.

Kada je raspoložena, Jelena Karleuša kandidate ukiva u zvijezde, ali ove subote će izgleda ustati na lijevu nogu. Pjevačica se ovoga puta ponovno odlučila upustiti u svađu sa Bosancem i ostalim kolegama oko narodnjaka i masnih harmonika.



Za duel dvije kandidatkinje JK je odabrala riječ "ljaksofonija" kako bi ga opisala, a ostatak žirija nije nikad čuo za tu riječ. Aca Lukas je na to rekao kako kolegica iz žirija uporno dodaje u rječnik neke nove riječi za koje niko nikad nije čuo. Međutim, nitko ga nije čuo jer je trajala žestoka svađa. Jelena je Bosancu pokušavala objasniti da se traži zvijezda, a ne samo pjevač koji ispravno pjeva i pri tome promukla od vikanja. U jednom trenutku je i napustila studio. Mariju ćemo vidjeti također u autodestruktivnom izdanju jer je u jednom trenutku sama na svoj račun iznijela veliki broj uvreda.



Na kraju je 11 kandidata pronašlo svoju formulu za put u peti krug natjecanja koji donosi i ugovor s Grand produkcijom, te je stoga vrlo važan svim pjevačima. Korak je to i do finala i šansa kandidatima da osvoje jedan od dva automobila koji čekaju pobjednike sezone. Ove sezone jednog će pobjednika odabrati stručni žiri, dok će publika svog favorita odabrati sms porukama.