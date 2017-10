Film "Blade Runner 2049" je zaradio mnogo manje na svom debiju od onog što je očekivano, tako da distributer Warner Bros ima razloga za razočarenje.

Film "Blade Runner 2049" je zaradio mnogo manje na svom debiju od onog što je očekivano, tako da distributer Warner Bros ima razloga za razočarenje.

Warner Bros je prognozirao da će se u američkim i kanadskim kinima tokom vikenda prodati ulaznice u vrijednosti između 45 i 50 miliona dolara, no, na kraju je ta suma iznosila tek 31,5 miliona dolara.



Ipak, to je bilo barem dovoljno za osvajanje prvog mjesta na box officeu. Daleko na drugom mjestu se nalazi film "The Mountain Between Us sa zaradom od 10,1 milion dolara. Treća pozicija je pripala filmu "It" (9,63 miliona dolara), a četvrta filmu "My Little Pony (8,8 miliona dolara). Među top 5 je i film "Kingsman: The Golden Circle" sa zaradom od 8,1 milion dolara.



Deset najgledanijih filmova u SAD-u i Kanadi proteklog vikenda (zarada u milionima dolara):



1. Blade Runner 2049 - 31,5

2. The Mountain Between Us - 10,1

3. It - 9,63

4. My Little Pony - 8,8

5. Kingsman: The Golden Circle - 8,1

6. American Made - 8,07

7. The Lego Ninjago Movie - 6,75

8. Victoria & Abdul - 4,1

9. Flatliners - 3,8

10. Battle of the Sexes - 2,4