U okviru Open Air programa 23. Sarajevo Film Festival, 15. augusta u 20:30 sati, donosi još jedno vrijedno filmsko ostvarenje. Riječ je o filmu "Avrilina kćerka / Las Hijas de Abril", meksičkog reditelja Michela Franca koji će biti i predsjednik žirija Takmičarskog programa - igrani film 23. SFF-a.

Michel Franco (Foto: EPA)

Za film o tinejdžerici koja ostaje trudna, a koji je na ovogodišnjem festivalu u Cannesu dobio specijalnu nagradu žirija, Franco kaže da je inspiraciju dobio kada je prije nekoliko godina vidio trudnu djevojčicu što, prema njegovim riječima, i nije baš rijetka pojava u Meksiku. Razmišljao je šta će se desiti s njom, njenom bebom, sa društvom u cjelini i nastao je film.Sedamnaestogodišnja Valerija zatrudnjela je sa svojim maloljetnim momkom, ali o tome nije obavijestila svoju majku Avril. Kada njena sestra Clara u tajnosti nazove Avril, njihova majka dolazi puna brige, podrške i nježnosti. Ali, kratko nakon rođenja bebe postaje jasno zašto je Valerija željela držati Avril što dalje od sebe.Uloge u filmu utjelovili su Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon, Joanna Larequi, Hernán Mendoza.Michel Franco rođen je u Mexico Cityju 1979. godine. Postigao je značajan uspjeh sa filmovima na kojima je radio kao scenarista, reditelj i producent među kojima se izdvajaju "After Lucia" koji je 2012. godine proglašen najboljim filmom programa Un Certain Regard Cannes Film Festivala, i "Chronic" sa kojim je 2015. godine u Cannesu osvojio nagradu za najbolji scenarij.Kao producent je radio na filmu "600 Miles" reditelja Gabriela Ripsteina koji je 2015. na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu osvojio Nagradu za najbolji debitantski igrani film, te filmu "From Afar" reditelja Lorenza Vigasa koji je 2015. osvojio nagradu Zlatni lav Filmskog festivala u Veneciji.Njegov posljednji film "April's daughter" prikazan je u takmičarskom programu ovogodišnjeg Filmskog festivala u Cannesu gdje je osvojio Nagradu žirija programa Un Certain Regard. U sklopu vlastite kompanije Lucia Films, Franco trenutno priprema nekoliko igranih i TV projekata.