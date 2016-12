Prema podacima dostupnim na filmskim stranicama Internet Movie Database, Metascore i Rotten Tomato, donosimo vam 15 najpopularnijih filmova u 2016. godini.

Naravno, nije nužno riječ o 15 najvrjednijih djela, nego o najpopularnijim filmovima koji su premijeru imali tokom 2016. godine. S druge strane, pojedini nazivi svakako mogu ući u izbor najljepših ostvarenja sedme umjetnosti. Spisak filmova nije top lista, tj. popularnost filma ne odgovara nužno i poziciji na našem spisku.– Animirani film redatelja Byrona Howarda i Richa Moorea napravljen je za oko 150 miliona dolara dok je do sada zaradio nevjerovatnih milijardu dolara. U crtanom filmu o svijetu kojim vladaju životinje glasove daju Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba, Jenny Slate i drugi.– Vestern redatelja Davida Mackenziea prati priču dvojice braće koji novac "zarađuju" pljačkajući i riskirajući vlastiti život. Uloge tumače Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster, Gil Birmingham i drugi.- Denis Villeneuve donio je naučnofantastično djelo koje je posvećeno vječnoj ideji prvog kontakta sa vanzemaljcima. Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg i drugi.– Američka drama koju potpisuje Barry Jenkins, a u kojoj glume Trevante Rhodes, André Holland, Janelle Monáe i drugi prati tri priče o ljudskim sudbinama.- Kate Beckinsale, Xavier Samuel, Emma Greenwell, Morfydd Clark, Jemma Redgrave i Tom Bennett tumače uloge u komediji čija je radnja smještena u kasni 18. vijek, a koju potpisuje Whit Stillman.– Avanturistički film Jona Favreaua do sada je zaradio gotovo milijardu dolara, a za sve je zaslužna odlična produkcija i opis priče o dječaku koji sa prijateljima-životinjama odlučuje pronaći sebe. Uloge tumače Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong'o, Scarlett Johansson i drugi.– Riječ je o zapaženoj drami u kojoj ujak preuzima brigu o nećaku nakon smrt brata. Igraju Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol i drugi, a redatelj je Kenneth Lonergan.– Francusko-njemačka drama redateljice Mije Hansen-Løve u kojoj glavnu ulogu tumači Isabelle Huppert nije zaradila puno novca. Ipak, kvalitet je primijećen kako na festivalima tako i među kritičarima. Radnja se vrti oko psihologinje koja se pored gubitka majke bori i sa suprugom koji je vara.– Disneyev crtani film u kojem glasove posuđuju Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House, Temuera Morrison, Jemaine Clement i Nicole Scherzinger oduševila je mlade i starije ljubitelje animacije. Režiju potpisuju Ron Clements i John Musker, a priča prati princezu koja odlazi u potragu za polubogom kako bi spasila svoj narod.– Drama koju potpisuje Denzel Washington, a u kojoj pored njega glume Viola Davis, Stephen McKinley Henderson, Jovan Adepo, Russell Hornsby i drugi, posvećena je porodici i ocu koji pokušava izaći na kraj sa aktuelnim američkim rasizmom i problematičnom prošlošću.Pored navedenih 10 filmova ističemo i djela kao što su The Edge of Seventeen,The Magnificent Seven, Queen of Katwe, Doctor Strange , La La Land i drugi.