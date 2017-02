Angelina Jolie u Kambodži predstavlja film "First They Killed My Father"

Holivudska glumica Angelina Jolie za BBC je govorila o tome kako je Kambodža bila njeno "buđenje", dok je imala premijeru svog novog filma u ovoj zemlji.

Foto: EPA

Glumica je govorila isključivo za BBC prije premijere filma "First They Killed My Father". Ona je rekla da se nada da će film koji je režirala pomoći ljudima u Kambodži da više i otvorenije govore o svojim traumama tokom određenog perioda života.



Dva miliona ljudi je umrlo, kazala je Jolie koja je sada specijalna izaslanica UN-a. Prvi put je posjetila Kambodžu za snimanje filma "Lara Croft: Tomb Raider" 2001. godine.



Poslije je iz ove zemlje usvojila svog najstarijeg sina Maddoxa.



"Došla sam u ovu zemlju i zaljubila se u sve te ljude te naučila njihovu historiju. Tako sam shvatila da sam toliko malo zapravo znala o svijetu", rekla je za BBC Jolie.



"Ova zemlja je za mene bila moje buđenje. Uvijek ću biti zahvalna ovoj zemlji. Mislim da joj ne mogu vratiti onoliko koliko mi je dala", rekla je Jolie.



Film "First They Killed My Father" je zasnovan na istoimenoj knjizi koju je napisala Loung Ung. Imala je pet godina kada su ona i njena porodica bili prisiljeni napustiti svoje kuće u glavnom gradu pod progoniteljstvom Crvenih Kmera, režima koji je vodio zemlju između 1975. i 1979. godine.



Procjenjuje se da su blizu dva miliona ljudi, četvrtinu stanovništva, ubili pripadnici navedenog režima, ili su ljudi jednostavno umrli od gladi i prekovremenog rada.