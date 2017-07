Glumica Angelina Jolie je za svoj drugi film "First They killed My Father" birala djecu za ulogu u filmu, a način na koji je to radila njena ekipa izazvala je oštre reakcije na društvenim mrežama, nazivajući njene metode "traumatiziranjem kambodžanske djece zbog uloge u filmu".

This is beyond sick. A person that has never experienced hardship can't fathom the evil. I hope these kids we're compensated #AngelinaJolie pic.twitter.com/JA7jyYU8gr — Trina Aura♏ (@trina_aura) 28. srpnja 2017.

angelina jolie cast her latest movie by taunting poor children with cash https://t.co/vXRxnorU4R — Jessica Roy (@JessicaKRoy) 26. srpnja 2017.

Why in the HELL were Angelina Jolie and Co traumatizing poor cambodian children for "casting"? How is this applause worthy? https://t.co/79XYK1eRXK — Shanelle Little (@ShanelleLittle) 26. srpnja 2017.

Angelina je za Vanity Fair rekla kako je djecu za svoj film tražila u sirotištima, školama za siromašnu djecu, pa čak i cirkusima jer je za svoj film o Crvenim Kmerima u Kambodži htjela da nađe onu djecu koja su imala težak život.Međutim, metode koje je pritom koristila izazvale su žestoke reakcije online javnosti, a neki su ih nazvali i "bolesnim"."Kako bi našla dijete koji bi igralo lik Loung Ung, režiseri su postavili uznemirujuću igru: stavljali su novac na sto pred dijete, a zatim tražili od njega da razmisli za šta je potreban i da ga uzme. Nakon što bi se pretvarali da uhvate dijete ono bi moralo smisliti neku laž", piše Vanity Fair.Glumica je rekla kako je film posvećen djevojčici Srey Moch, ali i njenom sinu Maddoxu kojeg je 2002. godine usvojila iz sirotišta u Kambodži. No, cijela priča je zasjenjena kontroverznim načinom biranja uloge za film."Srey Moch je dugo, jako dugo zurila u novac, a kada je bila prisiljena da ga vrati, bila je preplavljena emocijama. Kad su je kasnije pitali zašto joj je novac toliko bitan, rekla je da je njen djed nedavno umro i da nisu imali dovoljno novca za pristojnu sahranu", objasnila je Jolie kako je djevojčica Srey izabrana za ulogu u njenom filmu "First They Killed My Father".