Fatima Hidanović-Pašanović iz Tuzle jedna je od rijetkih kamermanki u Bosni i Hercegovini. Ovim poslom se bavi već 24 godine, a u medijske vode uplovila je sasvim slučajno.