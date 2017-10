Građani BiH proteklu sedmicu imali su u priliku uživati u sunčanom vremenu i jesenjoj čaroliji koja je našu zemlju obojila u zlatnu boju. Za razliku od prošle sedmice, od ponedjeljka nas u BiH očekuje uglavnom oblačno vrijeme sa kišom.

Građani BiH proteklu sedmicu imali su u priliku uživati u sunčanom vremenu i jesenjoj čaroliji koja je našu zemlju obojila u zlatnu boju. Za razliku od prošle sedmice, od ponedjeljka nas u BiH očekuje uglavnom oblačno vrijeme sa kišom.

Iako je jesen kalendarski nastupila 23. septembra, u BiH se ovo godišnje doba na najljepši način vidi u posljednjih nekoliko dana s obzirom na to da je priroda definitivno obukla "jesenje ruho".



Trotoari i ulice gradova u našoj zemlji prekrivene se raznobojnim lišćem, a drveća polako ogolijevaju i pripremaju se za zimu. Već idući vikend uoči dolaska zimskih dana kazaljke na satovima vratit će za jedan sat unazad.



Tačan datum nije uvijek isti, ali promjena se uvijek događa zadnje nedjelje u oktobru. Ove godine to će biti 29. oktobar, kada se kazaljke s 3 sata ujutro prebacuju na 2 sata.



Stanovnike Bosne i Hercegovine idući ponedjeljak očekuje pretežno oblačno vrijeme, tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na planinama će pasti i slabiji snijeg. Jutarnja temperatura bit će od 4 do 10 stepeni Celzijusa, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna od 8 do 12, na jugu od 11 do 16 stepeni Celzijusa.



U utorak će u Bosni biti umjereno do preteženo oblačno vrijeme, a u jutarnjim satima, ponegdje i prije podne, u centralnim i istočnim područjima Bosne doći će do slabe kiše, a na na planinama i slabog snijega. U Hercegovini bit će umjereno oblačno. Jutarnja temperatura kretat će se od 3 do 9 stepeni Celzijusa, na jugu od 10 do 14, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu od 14 do 17 stepeni Celzijusa.



Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u srijedu će u BiH biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, ponegdje u centralnim i istočnim područjima možda će pasti malo kiše, a na planinama i malo snijega. Jutarnja temperatura bit će od 3 do 9 stepeni Celzijusa, na jugu od 9 do 13, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu od 14 do 17 stepeni Celzijusa.