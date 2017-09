Žene fotografijom iskazale zahvalnost medicinskim sestrama koje im pomažu nakon poroda

Foto: Katie Lacer

Fotografkinja Katie Lacer je provela puno vremena dokumentirajući iskustva pri porodu i u prvim danima nakon poroda. Ona je sama majka pa joj to pričinjava zadovoljstvo. Napravila je jednu fotografiju koja je postala viralna i o kojoj pričaju žene širom svijeta.

Jill Krauser, spisateljica i majka četvero djece, pronašla je fotografiju koju je napravila upravo Katie. Podsjetila je koliko je zahvalna medicinskim sestrama koje su za nju brinule prije, tokom i nakon poroda.



"Bila sam u pravo vrijeme na pravom mjestu. Pogledala sam Jill, vidjela sam je kako sjedi tamo, medicinska sestra je bila ispred nje i pomagala joj. I kliknila sam", kaže Lacer.



"Kada sam došla kući shvatila sam da bi to mogla biti bilo koja mama, s bilo kojom medicinskom sestrom, u bilo kojoj bolnici. To je još jedan dio priče o rođenju, nešto što se često ne govori", kazala je fotografkinja.



Jill je napisala da nikad neće zaboraviti lica sestara koje su je pratile u kupaonicu nakon svakog porođaja. U trenucima u kojima je bila toliko ranjiva, umorna, uplašena, potresena pokazale su samo ljubaznost i poštovanje.



"Za mene, ovo su bili trenuci u kojima sam shvatila da imam nekog da mi pomogne, bar za to kratko vrijeme u kupaonici.Ova me fotografija odmah vratila u to vrijeme", napisala je Jill uz fotku koja je u kratkom roku podijeljena preko 50 hiljada puta.







Uslijedili su brojni komentari žena i riječi zahvale za druge žene i medicinske sestre koje su im pomagale nakon poroda.



"Zauvijek ću zapamtiti sestru koja mi je pomogla u kupaonicu prvi put nakon poroda. Jako sam krvarila i osjećala sam se užasno poniženo, ali ona nije ni trepnula. Stalno sam se ispričavala, a ona me stalno uvjeravala da to nije problem. Nikad neću zaboraviti kako mi je čistila noge i kako sam mislila da je bog upravo na ovo mislio kad je rekao da volimo svoje bližnje", napisala je jedna.