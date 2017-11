Vrijeme je za šipak koji sadrži više vitamina C od limuna, paprike i narandže zajedno

Ilustracija

Jesen je pravo vrijeme za berbu šipka koji sadrži više vitamina C od limuna, paprike i narandže zajedno, a odličan je za pripremanje čaja, pekmeza, sirupa, likera i sličnih proizvoda.

Crveni plodovi koji uglavnom rastu u velikim grmovina na rubovima šuma su, osim vitaminom C, bogati i vitaminima P, B12, B2, B1, K, A te karotenom koji potiču prirodnu otpornost organizma.



Šipak je odličan za liječenje raznih oboljenja. Redovnom upotrebom čaja od šipka osigurat ćete organizmu optimalnu količinu vitamina C koja će spriječiti zimske prehlade i infekcije. Ovaj ljekoviti napitak je najefikasniji i najjeftiniji način da tokom zime organizam učinite otpornijim na prehladu unošenjem askorbinske kiseline. Šipak možete koristiti i prilikom skidanja povišene temperature te liječenja gripe.



Marmelada i pekmez su najtraženiji proizvodi od šipka. Ipak, njihova priprema je prilično zahtjevna jer je šipak iznutra pun sjemenki i bodljikavih dlačica. Međutim, mnogi kažu kako se vrijedi potruditi. Postoje brojni recepti za pripremu poslastica od šipka, a svaki uključuje pasiranje plodova nekoliko puta kako biste se u potpunosti riješili sjemenki i dlačica.



Plodovi šipka mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska. Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, šipak reguliše varenje, a pektin vezuje otpadne materije u crijevima. Budući da se u te materije ubrajaju i masti, to direktno utječe na nivo holesterola.



Prema istraživanjima ljekara, punicalagini iz šipka, koji su glavni izvor antioksidativnog djelovanja, pogoduju zdravlju srca i krvnih žila. Za podizanje imuniteta i prevenciju zdravstvenih poremećaja stručnjaci preporučuju konzumiranje 2,5 decilitra svježe istisnutog ili kvalitetnog kupovnog soka od šipka svaki dan. Sok od šipka jedan je od najzdravijih napitaka jer ima snažno antioksidativno dejstvo, jače čak i od crnog vina i zelenog čaja.



Ljekoviti šipak smatra se odličnim preventivnim sredstvom protiv Alzheimerove bolesti, raznih vrsta kancera, srčanih bolesti, artritisa i mnogih drugih oboljenja od kojih pate starije osobe. Zbog malog broja kalorija, preporučuje se i gojaznim osobama.



Crveni plodovi šipka mogu se naći u šumama već u oktobru, a najbolje ih je brati nakon prvog mraza kad omekšaju. Uvijek treba birati krupne i zdrave plodove koje morate dobro osušiti nakon berbe.