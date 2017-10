Sve veći broj građana Sarajeva posvećuje se zdravijem načinu života kroz fizičke aktivnosti. Među njima je veliki broj osoba treće životne dobi za koje su fizičke aktivnosti ključne kako bi smanjili zdravstvene tegobe te se osjećali bolje.

Udruženje za promociju i unapređenje zdravlja "Generacija" poseban naglasak u svom radu ima na penzionerima koji su ujedno i najugroženija kategorija u BiH. Osim što vježbaju, osobe treće životne dobi se i druže te odlaze na izlete u prirodu, što doprinosi boljem raspoloženju i većoj pokretljivosti."Starenje je proces koji traje cijeli život, u kojem čovjek proživljava stalne biološke, psihološke i socijalne promjene. Razlike u načinu i brzini starenja uslovljene su nasljednim osobinama, kvalitetnom života, utjecajem različitih faktora rizika i bolesti. Sam proces života prolazi kroz faze koje vode starenju i zbog toga treba paziti kako stariti", kazao je Mahir Selmanović, predsjednik Udruženja za promociju i unapređenje zdravlja "Generacija".Ističe kako je napredak medicine suzbio mnoge bolesti koje su napadale mlade ljude, ali i dalje nisu riješene prateće tegobe starenja kao što su pretilost, loša ishrana, nedovoljna fizička aktivnost i poroci. Smatra da rješenje leži u zdravstvenom odgoju, što pokazuje da društvo i zdravstvo imaju veliki zadatak u prevenciji i korekciji sistemskih oboljenja i deformiteta ljud treće životne dobi."U procesu starenja dolazi do tjelesnih promjena na mišićno-koštanom sistemu, sistemu srca i krvnih sudova, disajnom, nervnom, probavnom, urinarnom i reproduktivnom sistemu, promjene na senzitivnim organima i psihološke promjene. Prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije i naučnim istraživanjima, jedan od osnovnih primarnih programa koji mogu pomoći u ovom procesu jeste terapijski program vježbi osoba treće životne dobi", kazao je Selmanović.Udruženje Generacija provodi Preventivno korektivnu gimnastiku koju su započeli u Centru za zdravo starenje prije nekoliko godina. Program je kreiran i prilagođen osobama treće životne dobi, a usmjeren je na njihov funkcionalni status lokomotornog aparata."Same vježbe su prilagođene ljudima treće životne dobi i njihovim psiho-tjelesnim statusima. Izvode se u prostoru slobodnom od duhanskog dima zimi i na svježem zraku ljeti. Na početku se sprovode teorijska predavanja o samim vježbama, nakon čega počinjemo izvođenjem tih vježbi u praksi. Vježbe traju 45 minuta, a sprovode se u sjedećem i stojećem položaju. Rade se u grupama, što je od posebne važnosti kod osoba treće životne dobi. Vježbe su sistemskog i redoslijednog karaktera. Sistemskog zato što djeluju na sve sisteme organizma u podsticajnom djelovanju na samu cirkulaciju, metabolizam i rad svih unutrašnjih organa, a redosljedni, jer redom pobuđuju aktivnost svih naših sistema", objasnio je.Prema istraživanju koje je urađeno nakon šest mjeseci rada, a u kojem je učestvovalo 107 korisnika, preventivno-korektivna gimnastika je dovela do subjektivnih i objektivnih poboljšanja njihovog zdravstvenog stanja. Korisnici su razvili svijest o zdravom načinu života, imaju povećanu želju za aktivnim dnevnim životom, poboljšana im je pokretljivost, smanjena bol, imaju uravnotežen krvni pritisak, poboljšano je disanje, imaju bolji san, ne osjećaju tjeskobu, depresiju i asocijalnost te se osjećaju članom zajednice i produktivnijim."Izleti koje organizuje naše udruženje imaju za cilj da promovišu zdrave stilove života na našim izletištima, što znatno utječe prvenstveno na zdravlje naših korisnika i drugih ljudi koji se zadese na takvim izletima. Izleti se organizuju u značajnom zdravstvenom ambijentu kao što su nadmorska visina, zelenilo, pristupačnost svim članovima i zdrava ishrana. Dolaskom na takva odredišta uvijek se održavaju terapijske vježbe koje imaju za cilj da blagodati prirode utječu na zdravlje, a to se postiže vježbama disanja, grupnim vježbama s loptom koje imaju cilj poboljšati koordinaciju pokreta i vježbe relaksacije. Nakon vježbi slijedi šetnja markiranim stazama prilagođenom dionicom, a potom zdravi obrok i druženje", rekao je Selmanović.Osim rada s osobama treće životne dobi, Udruženje Generacija radi i s majkama i djecom koja imaju poteškoće u razvoju. Zdravstveni program za njih se provodi u udruženju "Dajte nam šansu" i Mjedenici. Također, sarađuju i s centrima za zdravo starenje općina Stari Grad i Centar."Programi su prilagođeni samim generacijskim grupama, a koncept su prihvatile vladine i nevladine organizacije te domaće kompanije koje su, uz pokrovitelja Općinu Stari Grad, izdvojile sredstva kako bi finansirale rad u obdaništima i osnovnim školama s ciljem preventivnog djelovanja na pravilan rast i razvoj djeteta te razvijanje svijesti o zdravim životnim stilovima. Važno je istaći da je načelnik Ibrahim Hadžibajrić prvi otvorio vrata zdravstvene podrške svim građanima bez obzira na mjesto stanovanja i životnu dob te je ovo zaista primjer kako se dobre prakse mogu provesti u djelo i biti od koristi cijelom društvu. Naše udruženje i rad su prepoznati na Sajmu zdravlja koji je održan u Skenderiji te smo dobili i podršku kantonalne ministrice zdravstva Zilhe Ademaj", kazao je Selmanović.Udruženje Generacija ima i medicinsko savjetovalište, besplatne preglede sluha, besplatnu podjelu glukometara za članove te održava predavanja i savjetuje o pravilnoj ishrani. Više informacija potražite na njihovoj zvaničnoj Facebook stranici