U BiH od raka dojke godišnje oboli od 350 do 400 žena, a tek 2,4 posto njih odluči se za rekonstrukciju dojke nakon djelimične ili potpune mastektomije. Zbog toga će u petak, 27. oktobra, na KCUS-u biti organizovan simpozij o važnosti rekonstrukcije dojke. O važnosti podizanja svijesti o ovom zahvatu razgovarali smo s doktoricom Sanelom Salihagić koja radi na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju KCUS-a.

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Sanela Salihagić je specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i već godinama radi u oblasti estetske hirurgije, a trenutno je na poziciji šefice Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCUS-a. U razgovoru za Klix.ba je rekla kako je cilj simpozija da se podigne svijest kod žena o važnosti rekonstrukcije dojke te je istakla da postoji kvalitetan kadar stručnjaka iz ove oblasti."Tim Klinike za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju na KCUS-u, koji ima osam specijalista, ima educiran kadar koji je bio u svim svjetskim centrima i koji može uraditi sve vidove rekonstrukcija, od onih autolognih, tj. onih koje se rade vlastitim tkivom, koji vrlo često podrazumijevaju mikrohirurške operativne zahvate, do rekonstrukcija s ekspanderima i silikonskim implantatima", rekla je Salihagić i dodala kako se nada da će na simpozij doći predstavnice Udruženja žena oboljelih od karcinoma Renesansa te da će se proširiti svijest o važnosti rekonstrukcije.Gubitak najvažnijeg simbola ženstvenosti predstavlja šok za svaku ženu i iako je svakoj pacijentici oboljeloj od karcinoma dojke bitno izlječenje, nakon odstranjenih dojki, one se suočavaju i s nedostatkom samopouzdanja zbog narušenog tjelesnog izgleda. Suvišno je i spominjati koliko rekonstrukcija dojke znači za psihofizički oporavak žene koja je imala karcinom dojke i kojoj je rađena mastektomija.Sve pacijentice koje žele rekonstrukciju autolognim, tj. vlastitim tkivom, imaju besplatan zahvat, tačnije, plaća ga Zavod zdravstvenog osiguranja KS, međutim, one koje žele silikonske implantate, moraju to same finansirati. Zbog toga s klinike apeluju na Zavod zdravstvenog osiguranja da, ukoliko je moguće, budu pokriveni troškovi bar jednog implantata. Jedan implantat košta blizu 800 KM.Doktorica Sanela Salihagić kaže da joj nisu poznati razlozi zašto se tek 2,4 posto žena odluči na rekonstrukciju, ali pretpostavlja da je jedan od njih strah. Zbog toga naglašava da nema neželjenih posljedica, osim onih koje su karakteristične za bilo koji hirurški zahvat. Radi se, dakle, o infekcijama, nekrozama, stvaranju seroma i hematoma."Ako se radi rekonstrukcija autolognim tkivom, oporavak traje mjesec dana, pacijentica u bolnici provede do 10 dana, a kod rekonstrukcije silikonskim implantatima, ako se implantat stavi odmah nakon mastektomije, pacijentica već nakon pet dana može izaći iz bolnice. Ako nemamo dovoljno tkiva nakon odstranjene dojke te se stavlja ekspander koji se sukcesivno naduvava tečnošću, onda je to proces koji može trajati i tri-četiri mjeseca", objašnjava Salihagić.Da li će se rekonstrukcija raditi silikonskim implantatima ili autolognim tkivom zavisi od izbora pacijentice. Salihagić naglašava da je važno svakoj pacijentici prezentirati sve moguće operativne opcije i objasniti sve moguće postojeće komplikacije koje se mogu očekivati, važno je reći im koliko traje postoperativni oporavak, pokazati im postoperativne fotografije kako bi mogle odlučiti šta žele."Svaka ta operacija je dijelom estetska, ali i funkcionalna. Ožiljci su zanemarivi u odnosu na benefit. Ukoliko nisu vidljivi, svaka žena može imati dekolte i nositi normalno donji veš, no postoje i različiti tretmani ožiljaka", rekla je specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije Sanela Salihagić.Naša sagovornica je za kraj razgovora naglasila da je rana dijagnostika karcinoma dojke vrlo važna u ishodu i načinu liječenja te da nije svaki karcinom vezan za potpuno otklanjanje dojke i da mastektomija može biti i mjestimična, što uveliko olakšava rekonstrukciju.