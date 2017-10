Stručnjaci tvrde da je detoksikacija toplom vodom s limunom mit

Foto: Ilustracija

Iako mnogi vjeruju da je topla voda s limunom dobra za zdravlje i da podstiče detoksikaciju, nova studija pokazala je da je to zapravo samo mit.

Molekularni farmakolog i toksikolog s univerziteta Adelaide i jedan od autora studije Ian Musgrave naglašava da ne postoje naučni dokazi da napici poput vode s limunom utječu na detoksikaciju tijela.



Dodaje da će topla voda s limunom, iako neće učiniti ništa toksinima, pomoći pri hidrataciji, povećanju nivoa vitamina C i smanjenju unosa kalorija u organizam.



"Umjerene dugotrajne promjene u ishrani i vježbanje pomažu pri detoksikaciji organizma, a ne nekakvi čudotvorni napici", istakao je Musgrave i poručio da su proizvodi za detoksikaciju samo marketinški trikovi.



Osim toga, Musgrave smatra da je sakupljanje toksina u ljudskom organizmu glupost.



"Postoji uvriježeno mišljenje o taloženju toksina, ali to se ne dešava. U većini slučajeva ti toksini se brzo izbacuju iz organizma. S druge strane neki toksini koji su rastvorljivi u masti i ukoliko se unose brže nego što metabolizam radi nataložit će se u masti, ali nikakva količina soka niti znojenja to ne može da izbaci", zaključio je.