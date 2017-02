Spavanje duže od devet sati i poteškoće u ustajanju iz kreveta mogu biti znaci Alzheimera

Ukoliko spavate više od devet sati noću to bi mogli biti rani znaci Alzheimerove bolesti.

Naučnici su otkrili da ljudi koji redovno provode mnogo vremena u krevetu imaju dva puta veći rizik da obole i počnu patiti od demencije u sljedećoj deceniji života. Promjene u navikama koje se tiču spavanja su "crveno svjetlo" za Alzheimerovu bolst jer ukazuju na to da je mozak pretrpio štetu.



Istraživači su otkrili i to da osobe koje spavaju duže od devet sati imaju manji obim mozga, potrebno im je više vremena da procesuiraju informacije i pokazuju znake gubitka pamćenja.



"Vođenje zapisnika o dužini spavanja može biti koristan klinički alat da se predvidi da li osoba ima rizik od razvoja kliničke demencije u sljedećih 10 godina. Posebni upozoravajući znaci su dugo spavanje, problemi s razmišljanjem i pamćenjem", rekao je dr. Matthew Pase s Univerziteta Boston.



U studiji se ističe i da osobe koje govore dugo i "gube se" u govoru imaju povećan rizik od Alzheimera. Kada neko počne gubiti osjećaj za miris, to je također upozoravajući znak.



U istraživanju su učestvovale osobe u 70-im godinama.