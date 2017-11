Savjeti nutricionista: Ukiseljena hrana i raznovrsno voće i povrće za zimu bez prehlade

Foto: Ilustracija

Hranjive materije temelj su ljudskog zdravlja. Za jak imunitet i zimu bez prehlade, hunjavice i gripe neophodno je, biranjem odgovarajućih namirnica, organizam prilagoditi hladnijim danima i voditi zdrav način života. S obzirom na to da je svaki obrok prilika za nadopunjavanje zaliha vitamina i minerala potrebnih za dobar imunitet, s nutricionistima smo razgovarali o hrani koju treba konzumirati tokom ovog godišnjeg doba.

Hranjive materije temelj su ljudskog zdravlja. Za jak imunitet i zimu bez prehlade, hunjavice i gripe neophodno je, biranjem odgovarajućih namirnica, organizam prilagoditi hladnijim danima i voditi zdrav način života. S obzirom na to da je svaki obrok prilika za nadopunjavanje zaliha vitamina i minerala potrebnih za dobar imunitet, s nutricionistima smo razgovarali o hrani koju treba konzumirati tokom ovog godišnjeg doba.