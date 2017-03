Protein iz surutke bi mogao zaustaviti dijabetes

Naučnici otkrivaju novi razlog zašto je dobro piti protein iz surutke prije doručka. Istraživanja su pokazala da konzumiranje proteina surutke prije doručka može kontrolirati nivo šećera u krvi, a mogao bi čak i zaustaviti dijabetes tip 2.

Bez obzira da li redovno koristite protein iz surutke kao neizbježan dio treninga, ili vas, pak, zbunjuju praškaste stvari koje koriste mišićavi ljudi, proteini mogu biti dobri za zdravlje, pokazuje novo istraživanje.



Za neupućene, čisti protein surutke se proizvodi od mlijeka i lišen je masnoća i šećera. On je popularan među sportistima, a konzumiraju ga između obroka.



Rezultati istraživanja koja su predstavljena na jednoj stručnoj konferenciji u Manchesteru, ove sedmice, ukazuju na to da bi protein iz surutke mogao zaustaviti dijabetes tip 2.



Studije provedene na Univerzitetu Newcastle testirale su efekte proteina kod gojaznih muškaraca i žena s dijabetesom tipa 2, a protein su konzumirali kao prvu stvar prije doručka.



Dr. Daniel West rekao je da nivo glukoze poslije jela može doprinijeti lošem upravljanju glukoze u krvi, te da to može biti štetno za kardiovaskularno zdravlje.



"Mi smo dokazali da konzumiranje male količine proteina surutke prije obroka može pomoći ljudima da izbjegnu visok nivo glukoze u krvi, te im može pomoći da se osjećaju zadovoljniji nakon obroka", kazao je on.