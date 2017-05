Post je najstarija i najjeftinija metoda detoksikacije, očuvanja zdravlja i liječenja

Foto: Arhiv/Klix.ba

"Zdravlje je kruna na glavama zdravih ljudi, a vide je samo oni koji su bolesni", kaže arpska poslovica. I zaista, zdravlje se smatra najvećom blagodati svakog čovjeka, a prema islamskom učenju ono se nalazi na drugom mjestu po važnosti, odmah nakon imana (vjere op.a.). Onaj ko je zdrav može učiti i raditi, a doktor Adem Zalihić ističe da je post jedna od najstarijih i vrlo efikasnih metoda detoksikacije, očuvanja zdravlja i liječenja.

