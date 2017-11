Ovo su razlozi zbog kojih se debljate na poslu

Ukoliko ste među onima koji vježbaju svaki dan, pa čak i nedjeljom, ali ipak ne možete smršaviti ili se čak debljate, razlog za to bi mogao biti vaš posao, koji vas košta zdravlja.

Korporativna kultura uključuje raskošne ručkove i večere koji su dio aktivnosti team buildinga, a nekada se organizuju i više puta mjesečno. U tim slučajevima ljudi jedu i hranu koju inače možda i ne bi pojeli. Zbog toga je najbolje držati se salata i laganije hrane ukoliko želite svoju kilažu držati pod kontrolom.



Prije nego počnete s jelom, trebate dobro razmisliti. Za ručak možda jedete zdravu i kod kuće spremljenu hranu, ali ste do 16 sati obično fizički i psihički iscrpljeni, zbog čega posežete za sendvičima i uličnom hranom samo zato jer ste gladni. Najbolja opcija je na posao nositi kod kuće spremljenu hranu i voće.



Atmosfera u kojoj jedete je jako bitna. Ako je osvjetljenje slabo, pojest ćete više hrane nego u slučaju kada je prostorija dobro osvijetljena. Isto važi i za temperaturu.



Radno vrijeme također može negativno utjecati na obroke, a to se odnosi na ljude koji suviše rano počinju radni dan, kao i one koji rade dokasno. Kada nemate dovoljno vremena za sebe, lako odustajete od teretane, jer birate spavanje. To utječe i na hormone, zbog čega ste češće gladni. Prilikom kretanja radije birajte šetnju i stepenice.



Stres može biti razlog zbog kojeg unosite prekomjernu količinu hrane, a on je rezultat stresne svakodnevnice. Mnogi kao odgovor na stres biraju hranu. Lučenje kortizola u tijelu aktivira osjećaj gladi kada to nije potrebno, pa ljudi jedu iako im hrana u tom trenutku uopće nije potrebna. Rješenje u ovakvim situacijama su vježbanje i dovoljno sna.



Iako je tijelo sposobno da obavlja više zadataka odjednom, taj sistem može dovesti do stresa, a time i do gladi. Um i tijelo su uključeni u različite stvari tokom dana, a to dovodi do iscrpljenosti, tako da nakon napornog radnog dana ljudi jedu bilo kakvu hranu kako bi se opustili. Zbog toga se preporučuje da uz sebe imate kikiriki, kako ne biste jeli brzu i nezdravu hranu prije večere.



Manjak vode je najveći razlog povećanja tjelesne težine na radnom mjestu. Ljudi često zaborave piti vodu tokom radnog vremena, jer su previše zauzeti. Nedovoljna količina vode i konzumiranje pića s kofeinom utiče na povećanje tjelesne težine, a istovremeno ostajete bez energije. Stručnjaci savjetuju da pored sebe uvijek imate flašu vode.