Naučnici tvrde da su izumili "olovku" koja otkriva rak za samo 10 sekundi

Naučnici sa Univerziteta Texas izumili su ručni uređaj u obliku olovke za koji tvrde da može otkriti kancerogeno tkivo za samo 10 sekundi. Zahvaljujući ovom uređaju, tumor bi se mogao ukloniti brže, sigurnije i preciznije.

Preciznost i efikasnost ovog uređaja nazvanog MasSpec Pen ocijenjena je sa 96 posto. Funkcioniše tako što se njim dodirne tkivo za koje se sumnja da je kancerogeno te ispusti nekoliko kapljica vode.



Hemikalije iz živih ćelija usisavaju uzorak u kapljicu, a potom u uređaj-olovku kako bi se analizirao. Uređaj potom daje otisak na osnovu kojeg ljekari mogu reći da li je riječ o zdravom tkivu ili raku.



Hirurzima je izazov pronaći granicu između raka i normalnog tkiva. Kod nekih tumora je to očigledno, ali kod nekih se granice ne vide jasno. Olovka bi trebala pomoći ljekarima da potpuno uklone tumor.



Ovo je bitno jer ukoliko dijelovi tumora ostanu, onda se on ponovo razvije, a ako se ukloni dio zdravog tkiva to može ostaviti trajne posljedice i probleme na organu poput mozga.



Olovka je do sada testirana na 253 uzorka, a s testiranjem će nastaviti sve do sljedeće godine kada će ga početi upotrebljavati u operacionim salama. Za sada olovka može uzeti uzorak tkiva veličine 1,5 milimetara, ali istraživači već prave nove koje će moći uzeti manje i veće uzorke.