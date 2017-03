Najveći prijatelj mozga: Uz borovnice bolje pamtite i povećajte inteligenciju

Ispijanje 30 mililitara cijeđenog soka od borovnice svaki dan može poboljšati funkcionalnost mozga kod starijih ljudi, kažu nova istraživanja Univerziteta Exeter iz Britanije.

Ispijanje 30 mililitara cijeđenog soka od borovnice svaki dan može poboljšati funkcionalnost mozga kod starijih ljudi, kažu nova istraživanja Univerziteta Exeter iz Britanije.

Istraživanje je provedeno na zdravim ljudima između 65 i 77 godina. Rezultati su pokazali da su im se, nakon što su pili cijeđeni sok od borovnice svaki dan, poboljšale kognitivne funkcije, dotok krvi do mozga i brže aktiviranje mozga u različitim situacijama, prenosi Business Insider.



"Ukoliko sok od borovnice pijete 12 sedmica svaki dan, aktivnost mozga će se poboljšati. Konzumiranje borovnica će vam dati energiju i pospješiti kognitivne funkcije, i to na zdrav način, za razliku od stimulansa", kaže Joanna Bowtell sa Univerziteta Exeter.



Borovnice su pravi rudnik antioksidansa, vitamina i minerala, naročito kalcija, fosfora, željeza i vitamina C. Ovo se ukusno voće također preporučuje u prevenciji raznih bolesti kao što su krvna oboljenja, srčane bolesti, regulaciji šećera i masnoća, bolesti urinarnog trakta, rak i sl.



Osobe koje muku muče s kilogramima trebaju znati da su borovnice korisne u dijetama zahvaljujući vlaknima koja daju osjećaj sitosti. Za razliku od svježih bobica koje blago čiste organizam, sušene borovnice zaustavljaju proljev.



Istraživači sa Univerziteta Exeter naglašavaju da borovnice podstiču cirkulaciju sitnih krvnih sudova u mozgu, obezbjeđujući tako maksimalan dotok hranljivih materija i kiseonika, što poboljšava kognitivne funkcije, sprječava i liječi simptome demencije, usporava Alzheimerovu bolest, jača memoriju, koncentraciju i povećava inteligenciju.