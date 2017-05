Majčino mlijeko počelo se koristiti kao lijek protiv raka, daje dobre rezultate

Ilustracija

Majčino mlijeko počelo se koristiti kao lijek protiv raka nakon što su naučnici u Švedskoj slučajno otkrili da sadrži sastojak koji ubija ćelije tumora. Na korištenje majčinog mlijeka u borbi protiv raka čekalo se više od pet godina, a sada je počelo davati prve rezultate.

Istraživanja koje je provedeno na pacijentima koji boluju od raka mokraćnog mjehura već je dalo obećavajuće rezultate. Istraživači vjeruju kako supstanca iz majčinog mlijeka koju su nazvali Hamlet pomaže ovim pacijentima, a u budućnosti će pomoći i u liječenju raka crijeva i raka grlića maternice.



Prema laboratorijskim istraživanjima sastojak Hamlet iz majčinog mlijeka ubija 40 različitih vrsta raka, a značajno je to što ne ubija zdrave ćelije što znači da ne izaziva teške nuspojave kao sadašnji lijekovi koji se koriste u kemoterapiji.



Profesorica Catharina Svanborg, na čiju inicijativu je provedeno ovo istraživanje, kazala je kako postoji nešto "magično u supstanci Hamlet koja pronalazi ćelije tumora i ubija ih".



"Majčino mlijeko sadrži protein alfa-laktalbumin koji se u stomaku transformira u agenta koji se bori protiv raka", istakla je Svanborg koja radi kao imunolog na švedskom Univerzitetu Lund.



Do ovog otkrića Svanborg i njen tim došli su sasvim slučajnu. Tokom jednog eksperimenta bile su im potrebne ljudske ćelije i bakterija kako bi istražili antibiotska svojstva majčinog mlijeka. Iz praktičnih razloga uzeli su ćelije tumora.



"Kada smo u tumorske ćelije dodali majčino mlijeko, na naše veliko čuđenje, ćelije su umrle. To slučajno otkriće bila je prava sreća", istakla je Svanborg.