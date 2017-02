Kreativni ljudi imaju bolje povezane mozgove

Vrlo kreativni ljudi imaju više živčanih veza između lijeve i desne strane mozga, otkrivaju naučnici.

Razlike su uglavnom u frontalnom režnju mozga - vrlo aktivnoj regiji koja je odgovorna za kognitivne procese kao što su donošenje odluka, planiranje budućnosti i slično.



Naučnici Univerziteta Duke i Univerziteta u Padovi su u Italiji magnetskom rezonancom skenirali grupu zdravih volontera fakultetske dobi. Obrađeni su pomoću tehnike DTI, snimanja difuzije vlakana neurona, čime se dobijaju korisni podaci o toku snopova neurona u mozgu što je korisno kod nekih operativnih zahvata, ali i kod analiza nekih bolesti i stanja.



Ta im je tehnika omogućila da analiziraju veze između 68 različitih područja mozga i prate bijelu tvar preko molekule vode. Bijela tvar leži ispod sive tvari i povezuje milijarde neurona u mozgu šaljući električne signale između njih.



Studenti volonteri su također zamoljeni da ispune niz zadataka za ocjenu svoje kreativnosti.



Pregledavajući rezultate skeniranja i rezultate kreativnosti, otkrili da 15 posto najkreativnijih ljudi u grupi (19 ispitanika) ima značajno više veza u mozgu negoli oni u donjih 15 posto. Naučnici misle kako bi njihovo otkriće moglo jednog dana omogućiti stručnjacima procjenu nečijih prirodnih kreativnih talenata, predviđanje kreativnosti i čak praćenje moždanih bolesti starijih osoba.



Potrebno je naglasiti da je ispitani uzorak jako mali, tako da će povezanost između više veza i viših nivoa kreativnosti morati biti potvrđena u mnogo većim i različitijim grupama. No, rezultati služe kao još jedan dokaz važnosti rastućeg područja neuronauke - konektomike koja proučava konektome, odnosno veze između dijelova mozga, kao i pojedine same dijelove.



Uz tako velik i kompleksan organ kao što je mozak, koji još i strahovito varira od osobe do osobe, radi se na načinima zapažanja prethodno skrivenih uzoraka u ogromnoj masi dostupnih podataka.



Naučni tim želi i analizirati odnos između povezivanja u mozgu i nivoa IQ-a, a njihova proučavanja također mogu koristiti za pronalaženje ranih znakova Alzheimerove bolesti, kao i nekih drugih neuroloških bolesti. Iako je konektomika još uvijek u povojima, naučnici se raduju saznanjima koja taj moderni tip mapiranja mozga u budućnosti može omogućiti.