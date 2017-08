Konzumacija čokolade tri puta sedmično smanjuje rizik od srčanog udara

Konzumacija manje količine čokolade može smanjiti šansu od dobijanja srčanog udara, tvrdi se u novoj studiji.

Stručnjaci tvrde da konzumiranje od dvije do šest malih porcija ovog slatkiša sedmično smanjuje šansu od neregularnog rada srca za 20 posto. Istraživali su poveznicu između konzumiranja čokolade i neregularnog rada srca, problema s kojim se suočava 33,5 miliona ljudi širom svijeta.



Savjetuju da se konzumiraju proizvodi s visokim postotkom kakaa koji su vrlo zdravi za protok krvi.



"Istraživanje je pokazalo da i male količine unosa kakaa mogu imati pozitivne efekte na zdravlje", kazala je liderica studije Elizabeth Mostofsky iz Medicinske škole Harvard T. H. Chan.



Fibrilacija atrija je najčešća aritmija u općoj populaciji koja stvara problem u starijim godinama, a najčešće pogađa muškarce. Uzrokuje vrtoglavicu, ostajanje bez daha i umor. Sve to povećava rizik od srčanog udara, obolijevanja od demencije, a na kraju može dovesti i do smrti.



U istraživanju su učestvovale 55.502 osobe u dobi između 50 i 64 godine iz Danske, gdje je utvrđeno 3.346 slučajeva fibrilacije atrija. Osobe koje su jele 28,35 grama čokolade sedmično za 17 posto su smanjile rizik od fibrilacije atrija, za razliku od grupe koja je jela manju porciju jednom sedmično.



Bitno je istaći da mnogo veće količine konzumacije čokolade nisu davale bolje rezultate.