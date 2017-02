Jutarnja rutina tuširanja od 90 sekundi će vas "napuniti" energijom

Ako se ujutro mučite pri razbuđivanju i potrebna vam je dupla kafa da biste funkcionisali, stručnjaci savjetuju novu metodu od 90 sekundi tokom jutarnjeg tuširanja koja će vas napuniti energijom.

Ako se ujutro mučite pri razbuđivanju i potrebna vam je dupla kafa da biste funkcionisali, stručnjaci savjetuju novu metodu od 90 sekundi tokom jutarnjeg tuširanja koja će vas napuniti energijom.

Eksperti iz Akademije Career Girl kažu kako se većina ljudi ujutro tušira na pogrešan način. Topla voda dodatno uspavljuje organizam bez obzira na to što iz tuš-kabine izađete u hladniju prostoriju. Savjetuju da se hladnijom vodom tuširate 30 sekundi, zatim 30 sekundi toplom vodom i ponovo 30 sekundi hladnijom vodom.



Iako vam možda neće biti ugodno, kombinacija hladnog i toplog tuširanja otvara kapilare i poboljšava cirkulaciju, a sve to stimulira tijelo i mozak. Također, reducira stres jer gradi "nivo tolerancije", poboljšava imuni sistem kreirajući bijela krvna zrnca i efektnije sagorijeva masnoće.



Victoria Beckham redovno praktikuje ovu metodu i kune se u nju ističući kako ovo tuširanje ima antidepresivni efekt jer šalje visoki nivo električnih impulsa do mozga.