Instagram i Facebook "pomažu" povećanju broja oboljelih od raka kože

Društvene mreže poput Facebooka i Instagrama dolijevaju ulje na vatru kada je u pitanju broj oboljelih od raka kože, tvrdi ekspert Christopher Rowland Payne.

Kako pišu britanski mediji, mladi koji su ovisni o selfijima ignorišu upozorenja o dugoročnoj šteti zbog trenutnog lajka svojih prijatelja.



"Možete dobiti tamnu boju kože za tri ili četiri dana, ali posljedice dolaze mnogo kasnije. To je kratkoročna nagrada i trenutno zadovoljstvo, ali cijena je dugoročna", rekao je dr. Payne.



On smatra kako je sve to povezano sa ludilom zvani selfie na društvenim mrežama, te da ljudi zbog toga žele imati smeđu kožu.



"Prema anketi koju smo uradili, veliki broj ljudi smatra kako je taman ten privlačan. Javne zdravstvene kampanje nisu uspjele promijeniti navike i ukazati dovoljno na opasnosti izlaganja suncu kao što su to učinili za rak pluća i okrenuli ljude od cigareta. Pušenje se sada smatra 'fuj', ali tamnjenje ne. Žene sve rade kako bi bile tamne, a muškarci se dive ženama s takvim tenom", upozorio je.



Ističe kako ljudi voli tamniju kožu jer, svaki put kada tamne, imaju osjećaj sličan onom koji imaju konzumenti kada uzmu drogu. Problem je što je rak kože vrlo čest bolest i najbrže rastuća u svijetu.



U 2015. godini od melanoma je bilo 3,1 miliona oboljelih, od kojih je 59.800 preminulo. Najvišu stopu oboljelih od melanoma imaju Australija i Novi Zeland.