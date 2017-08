Broj slijepih ljudi utrostručit će se do 2050. godine

Foto: Arhiv/Klix.ba

Broj slijepih osoba širom svijeta utrostručit će se u sljedeće četiri decenije, navodi se u novom istraživanju.

Naučnici predviđaju da će broj slučajeva porasti sa 36 miliona na 115 miliona do 2050. godine ukoliko se ne uloži više sredstava u liječenje. Najveći broj slijepih osoba živi u Južnoj Aziji i subsaharaskoj Africi.



Broj osoba koje imaju poteškoće s vidom je u padu, ali s obzirom na to da populacija raste i da je životni vijek produžen, istraživači predviđaju da će broj ljudi s oštećenim vidom biti mnogo veći.



Podaci iz 188 zemalja pokazuju da trenutno ima više od 200 miliona ljudi s oštećenjem vida, a da će ih do 2050. godine biti više od 550 miliona.



"Čak i srednja vizuelna oštećenja mogu imati značajan utjecaj na život osobe. Smanjuje se njihova neovisnost i ljudi često ne mogu voziti. Također, to utječe na njihove obrazovne i ekonomske mogućnosti", rekao je profesor Rupert Bourne s Univerziteta Anglia Ruskin.



Studija poziva na veća ulaganja sredstava u liječenje, operacije i nošenje adekvatne dioptrije.



"Postoje vrlo lako primjenjive intervencije koje su jeftine i traže vrlo malo ulaganja", dodao je Bourne.



Dobrotvorno udruženje Sightsavers koje radi u više od 30 zemalja svijeta pokušava spriječiti sljepoću koja je posljedica neadekvatnog liječenja ili njegovog potpunog izostanka. Poručili su kako zdravstveni sistemi u zemljama u razvoju trebaju biti unaprijeđeni te da treba biti obučeno više ljekara i medicinskih sestara za zdravstvenu njegu očiju.