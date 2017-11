Dvadesetčetverogodišnju voditeljicu na tuzlanskoj Radio-televiziji (RTV) Slon Zerinu Patković splet okolnosti doveo je u Tuzlu. Šarmantna i svestrana Zeničanka koja zrači pozitivnom energijom u Tuzlu je stigla nakon završene gimnazije, a danas slovi za jednu od najljepših voditeljica koja se pojavljuje na malim ekranima u ovom gradu.

