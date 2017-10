Nakon cjelodnevne "borbe" sa gustom klekovinom, sarajevski visokogorci Kenan Berberović, Hasan Karabeg i Senad Bečković su pristupili na 2.014 metara visoki vrh Mali Vis na Vran planini. To je za Hasana i Kenana bio 57. i ujedno posljednji bh. vrh viši od 2.000 metara čime su kompletirali pred sebe postavljeni izazov "Fifty Seven summits".

Nakon cjelodnevne "borbe" sa gustom klekovinom, sarajevski visokogorci Kenan Berberović, Hasan Karabeg i Senad Bečković su pristupili na 2.014 metara visoki vrh Mali Vis na Vran planini. To je za Hasana i Kenana bio 57. i ujedno posljednji bh. vrh viši od 2.000 metara čime su kompletirali pred sebe postavljeni izazov "Fifty Seven summits".

Ukupno 12 bh. planina ima vrhove više od 2.000 metara:

Maglić: Maglić 2.386;

Volujak: Vlasulja 2.336, Veliki Oštrikovac 2.296, Previja 2.294, Prsti 2.271, Badnjine 2.243, Rudinski kom 2.157, Lica-južni vrh 2.153, Lica–sjeverni vrh 2.111, Kočanj kuk 2.103, Kozji pogled 2.077, Adžovac 2.041;

Čvrsnica: Pločno 2.228, Veliki Jelinak 2.170, Kapci 2.156, Veliki Vilinac 2.117, Ćuprija 2.101, Peštibrdo 2.039, Trinjača 2.038, Velika Oštrovača 2.020;

Prenj: Zelena glava 2.115, Lupoglav 2.102, Otiš 2.097, Erač 2.082, Herač 2.042, Vidina kapa 2.032, Osobac 2.024, Ovča 2.021, Botini 2.015, Velika kapa 2.004;

Vranica: Nadkrstac 2.110, Ločika 2.106, Bijela gromilica 2.072, Krstac 2.069, Rosinj 2.059, Treskavica 2.023, Devetaci 2.004;

Vran: Veliki Vran 2.074, Vran 2.020, Mali vis 2.014;

Treskavica: Pakliješ (Mala ćaba) 2.088, Pašina planina 2.070, Barice 2.062,Đevigrad 2.034, Opaljeni kuk 2.018, Klekova glavica 2.000;

Bjelašnica: Opservatorij 2.067, Krvavac 2.062, Mala vlahinja 2.056, Žuti cvijet 2.026, Velika vlahinja 2.005;

Lelija: Velika Lelija 2.032;

Cincar: Cincar 2.004;

Zelengora: Bregoč 2.014, Kozje strane 2.013;

Ljubišnja: Dernečište 2.238, Mala Ljubišnja 2.073.



Uzimajući u obzir sve raspoložive informacije ovo je po prvi put da je neko pred sebe postavio takav izazov i uspio u tome. Cijelu priču prenosimo iz Kenanovog planinarskog dnevnika."Na početku hodanja po našim planinama pred sebe nisam postavio nikakav cilj. Hodanje, pogled na veličanstvene planinske lance okupane suncem, zimi ukrašene kristalno čistim snijegom i ledom, uz neprestano promišljanje je bilo dovoljno samo po sebi...Tada sam veliku inspiraciju pronašao u sad već legendarnoj knjizi intrigirajućeg naslova 'Zaboravljena ljepota' autora Mathiasa Gomeza. Gomez je obradio pristup na 25 bh. vrhova iznad 2.000 metara. Ova knjiga mi je proširila vidike i ohrabrila me da samostalno nastavim istraživati naše planine. Biti po prvi put na nepoznatom terenu, oslanjajući se pritom samo na svoja čula, pravi je izazov i nevjerovatno iskustvo, a rezultira potpunim doživljajem planine. Usponom na Peštibrdo 19.11.2015. godine upotpunio sam izazov iz Gomezove knjige, te se sa svojim drugom i planinarskim partnerom Hasanom zainteresovao za ukupan broj bh. vrhova viših od 2.000 metara.Spisak od 46 vrhova sam našao na stranici planinarenje.ba . Uz nužne korekcije na ovom spisku (vrh Crkvine sigurno pripada Crnoj Gori, a na spisku nedostaju vrhovi: Volujak 2.336 metara, Prsti 2.271 metara, Lica 2.111 metara, Rudinski kom 2.157 metara i Kozji pogled 2.077 metara na Volujaku, te Kapci 2.156 metara na Čvrsnici) dolazim do broja 51. Poseban, pomalo kultni status ima najviši vrh lanca Vjetrena brda na Prenju. Vjetrena brda se pružaju od Zelene glave prema Lupoglavu, a visina lanca je između 1.900 i 2.100 metara. Najviši vrh u lancu je poznat kao Erač i prvi je susjed Lupoglava sa istočne strane. Svi ljubitelji Prenja znaju da je to vrh u svakom smislu, a i Gomez ga je uvrstio na svoj spisak. Njegova visina je 2.082 metara, a time se broj vrhova povećao na 52.Nakon ispenjanog 51 vrha objavio sam na forumu Zone 2000 ovu priču tražeći pomoć i informaciju, ako sam neki od vrhova propustio. Držeći se kriterija da je vrh imenovan i kotiran, uz okinu pomoć dolazim do još pet vrhova: Klekova glavica 2.000 metara na Treskavici, Mali vis 2.014 metara na Vranu, te Kočanj kuk 2.103 metara, Adžovac 2.041 metara i Lica- južni vrh 2.153 metara na Volujaku.Moj konačni broj je 57, a svi ovi vrhovi osim vrha Erač zadovoljavaju četiri kriterija:1. Viši su od 2.000 metara2. Nalaze se na teritoriji Bosne i Hercegovine3. Vrhovi su kotirani sa naznačenom nadmorskom visinom4. Vrhovi su imenovani.BH vrhovi iznad 2.000 metara su zbog svoje udaljenosti, nepristupačnosti i truda potrebnog za njihov dosezanje dodatni izazov, a pohod na njih predstavlja pravu visokogorsku avanturu. Postavljanje bilo kakvih ciljeva u planinarenju prijeti da uništi istinsko uživanje, ali ovdje to nije slučaj. Cilj postoji, ali nije užitak u njegovom dosezanju već u putu koji do njega vodi. Prepušten samom sebi, svaki uspješan izlazak na vrh neizbježno povećava iskustvo, jača tijelo i bistri um, povećava mentalne i fizičke sposobnosti. Nenadmašan osjećaj slobode doživljen u surovim i prelijepim predjelima uljepšava život, a teške situacije koje savladate čine vas zahvalnijom, tolerantnijom i boljom osobom, spremnom da se raduje sitnicama..."