Pet navika vezanih za spavanje, koje mogu sabotirati vašu ljubavnu vezu

Spavanje ima veliki utjecaj na svaki aspekt ljudskog života, od osjećaja razdražljivosti do povezanosti s karcinomom, dijabetesom, srčanom bolesti, pretilosti i lošim mentalnim zdravljem. Prema mišljenju stručnjaka, spavanje igra i važnu ulogu u uspjehu vaše ljubavne veze. Tvrde da postoji čitav niz loših navika u krevetu koje bi mogle značiti da ste na dobrom putu za raskid.

"Navike spavanja parova mnogo govore o njihovom odnosu. Normalno je otići u drugu sobu ukoliko vaš partner neprestano hrče, ali to postaje problem ukoliko odlaskom u drugu sobu izbjegavate partnera", kazala je trenerica za veze Ane Auret za Independent.



Između ostalog, da nešto nije uredu moglo bi značiti i ukoliko spavate okrenuti leđima jedno drugom, što stvara osjećaj isključenosti. Rješenje je da se potrudite da provedete neko vrijeme zajedno u krevetu tako što ćete se okrenuti jedno prema drugom i skloniti sve što vam se nalazi na putu da budete bliski. Također, problem je i borba za pokrivač, a stručnjakinja za veze Jo Barnett ističe da je tajna u kompromisu.



"Budite blagonakloni prema potrebama vašeg partnera i potražite rješenje koje vas oboje zadovoljava, poput posebnog pokrivača", navodi Barnett.



Bez obzira na to na kakvom krevetu spavate, ne postoji opravdanje za jaz između vas i vašeg partnera, ali ukoliko ste s partnerom dogovorili da tako spavate ne bi trebalo biti većih problema.



"Nekim ljudima jednostavno treba prostor kako bi se mogli smiriti i zaspati", kaže Barnett.



Također, odlazak u krevet u različito vrijeme može imati trajan utjecaj na vaš odnos. Zbog toga bi se neki mogli osjećati usamljeno, a na kraju i razdraženo, jer im partner dolazi u krevet u pola noći i budi ih. Istovremeno, to bi moglo biti rješenje za one koji imaju poteškoće da utonu u san dok neko leži pored njih ili hrče. To nije najromantičnije rješenje, ali barem niko ujutro neće biti nervozan jer se nije naspavao.