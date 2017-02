Maryanne i Tommy Pilling su prvi par s Down sindromom koji se vjenčao u Velikoj Britaniji, a koji je ove sedmice proslavio 22. godišnjicu braka.

Foto: Facebook

U vezi su bili godinu i po dana, a njihovo vjenčanje u crkvi u Essexu ispraćeno je skeptičnim komentarima i kritikama. Sada, 22 godine kasnije, oni su i dalje u sretnom braku i imaju veliki broj fanova na društvenim mrežama."Vjenčanje mi je bilo najbolji dan u životu. Bila sam šokirana kada me Tommy zaprosio, ali nisam morala razmišljati da bih rekla 'da'. Nikada se ne svađamo. Volim svog muža i on mi je najbolji prijatelj", kazala je 45-godišnja Maryanne.Maryanne i Tommy su onima koji su smatrali da je njihov brak loša ideja i da Maryannina majka nije trebala dozvoliti da se vjenčaju, dokazali da nisu bili u pravu. Maryannina sestra kaže da je njihova majka oštro kritikovana jer je dozvolila kćerki da se uda, a ona je sve vrijeme insistirala da je to njihova odluka."Maryanne još od djetinjstva sanjala o velikom bijelom vjenčanju i to je upravo ono što je imala. To je bio lijep dan", kazala je Maryannina sestra.Iako ih ponekad čudo gledaju, bračni par Pilling daje nadu roditeljima djece sa Down sindromom"Neki ljudi bulje u njih, smatraju da se osobe s Down sindromom ne mogu vjenčati, ali dobijamo i lijepe poruke od ljudi koje njihova priča inspiriše", kaže Maryannina sestra.Tommy i Maryanne žive sami, a odmah pored njihove kuće nalazi se dom njihove porodice koja ima pomaže kada je to potrebno. Njihov Facebok profil na kojem imaju 7.300 fanova u posljednjih nekoliko dana preplavljen je čestitkama povodom godišnjice braka.