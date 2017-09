U subotu počinje registracija građana za "Race for the cure"

Povodom skorog održavanja desete jubilarne humanitarne akcije pod nazivom "Race for the cure" (Trka/šetnja za ozdravljenje), čiji je cilj podizanje svijesti u borbi protiv raka dojke u BiH, registracije građana za ovaj događaj će početi u subotu 9. septembra 2017. godine u 11 sati na centralnim gradskim trgovima i šoping centrima u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli, Višegradu, Goraždu, Zenici, Kiseljaku, Bugojnu, Jajcu, Bihaću, Istočnom Sarajevu, Brčkom, Livnu, Širokom Brijegu, Gradišci, Orašju, Odžaku, Zavidovićima, Hadžićima, Doboj-Istoku, Kaknju, Cazinu, Doboj-Jugu, Velikoj Kladuši i Bosanskoj Krupi.

Povodom skorog održavanja desete jubilarne humanitarne akcije pod nazivom "Race for the cure" (Trka/šetnja za ozdravljenje), čiji je cilj podizanje svijesti u borbi protiv raka dojke u BiH, registracije građana za ovaj događaj će početi u subotu 9. septembra 2017. godine u 11 sati na centralnim gradskim trgovima i šoping centrima u Sarajevu, Mostaru, Banjoj Luci, Tuzli, Višegradu, Goraždu, Zenici, Kiseljaku, Bugojnu, Jajcu, Bihaću, Istočnom Sarajevu, Brčkom, Livnu, Širokom Brijegu, Gradišci, Orašju, Odžaku, Zavidovićima, Hadžićima, Doboj-Istoku, Kaknju, Cazinu, Doboj-Jugu, Velikoj Kladuši i Bosanskoj Krupi.

Kada je riječ o lokacijama u Sarajevu, od 11 do 15 sati ekipe će biti u Ferhadiji kod Ekonomskog fakulteta, na platou ispred SCC-a te platou ispred BBI centra.



Registracijom u iznosu od simboličnih 10 KM učestvujete u jedinstvenom događaju. Bitno je naglasiti da će se sva sredstva prikupljena od registracija učesnika, utrošiti na kupovinu poklon paketića za svaku novooperisanu ženu u BiH, kao i na besplatne mamografske preglede u ruralnim dijelovima zemlje. Događaju svake godine prisustvuje više od osam hiljada osoba iz svih gradova BiH.



"Race for the cure" je već tradicionalni projekat u BiH, koji se održava u još 150 gradova širom svijeta, na kojem učestvuju milioni građana, a čiji cilj je rano otkrivanje karcinoma dojke i prevencija bolesti.



"Race for the cure 2017" će se održati 7. oktobra 2017. na Vilsonovom šetalištu u Sarajevu u 12 sati.