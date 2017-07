U Madridu je otvoren prvi "nap bar" u kojem je moguće kratko odspavati i "napuniti baterije" za ostatak dana.

Bar pod nazivom "Siesta & Go" je baziran na sličnim barovima širom svijeta poput onih koji se nalaze u Londonu, Japanu i Dubaiju, a nudi privatne sobe ili one koje dijeli nekoliko gostiju, a cijene se kreću od 12 do 14 eura po satu.



Bar se nalazi u Azci, u srcu finansijskog distrikta u Madridu, a gosti se mogu naručiti ili jednostavno ući i kratko se odmoriti. U baru je moguće odmoriti se i u udobnim stolicama s naslonjačima, a oni koji odluče malo zaspati, dobiju papuče, pidžame, novine i kafu.



Posteljina je za jednokraatnu upotrebu, a sve ostalo se čisti detaljno.



Zaposlenici se brinu i da ne bude onih koji bi prespavali, pa ih bude na vrijeme



Na zvaničnoj internet-stranici bara se navodi da se gosti dobro odmore te posjeta baru smanjuje napetost, stimuliše kreativnost i poboljšava performanse.