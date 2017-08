Vanredna Tuborg gradska linija pokrenuta na veliko zadovoljstvo građana Sarajeva, ali i brojnih turista i posjetitelja koji ne žele propustiti noćni provod, nakon završetka SFF-a, ponovno se vraća u prvobitne termine vožnje.

Tako će promo Tuborg autobus, na relaciji Vijećnica – Dobrinja, od večeras saobraćati u dva nova termina, u jedan i dva sata poslije ponoći. Za vožnju, i dalje, potreban je samo Tuborg čep.



Promotivni Tuborg autobus bit će na točkovima još četiri naredne večeri, tačnije do 24. augusta.



Vanredna Tuborg gradska linija, pokrenuta u okviru društveno odgovorne kampanje #You drink, we drive, čiji je cilj apelirati na zabranu i rizik upravljanja motornim vozilima nakon konzumacije alkohola, naišla je na sjajnu reakciju. Svim ljubiteljima dobrog noćnog provoda osigurala je da druženja u sitne noćne sate provode bez brige razmišljajući kada i kako sigurno kući.