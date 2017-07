Kada biste prošli pored Jaimieja Wilsona vjerovatno nikada ne biste pomislili da je on jedna od 1,4 miliona transrodnih osoba u SAD-u. Odluku da postane muškarac donio je 2015. godine zbog čega su mu leđa okrenuli i porodica i brojni prijatelji.

Svoju priču i fotografije prije i poslije promjene spola podijelio je na Instagramu.



"Na početku sam se bojao priznati da sam transrodna osoba jer nisu postoji nikakvi znakovi za to. Ljudi nisu mogli vjerovati da sam muškarac jer sam 18 godina bio tipična žena", napisao je na Instagramu gdje ima više od 300.000 pratilaca.



Nakon dvogodišnje hormonske terapije, hirurškog zahvata i napornog rada u teretani, 21-godišnji Jamie se transformisao u osobu kakva je uvijek bio u svom srcu. Dok su ga ranije kritikovali je bio "previše feminiziran", sada transrodna zajednica smatra da je previše mišićav.



"Ne moraju svi pokazivati da su transrodne osobe, ne morate prolaziti testove da biste to dokazali. Vi niste ono što drugi misle, vi najbolje poznajete sebe i ne trebate ničiju dozvolu osim vlastite odluke", kazao je Jamie koji se bavi country muzikom i koji će nastupiti na Sziget festivalu u Budimpešti, zajedno s The Chainsmokersima, P!nk i Wiz Khalifom.