Tetovaže, za jedne simbolično ukrašavanje tijela, za druge besmisleno i neopravdano mijenjanje izgleda, često se prepravljaju iz veoma interesantnih razloga. Prepravljanje ili uklanjanje najčešće se odnose na portret ili ime voljene osobe nakon što se par raziđe. Također, klijenti često nisu zadovoljni urađenim tetovažama pa ih onda prepravljaju u boljim studijima.

