Sigurnost biciklista tokom zimskih mjeseci u Beču na prvom mjestu

Bečka Agencija za mobilnost 30. oktobra 2017. započinje informativnu kampanju o sigurnom bicikliranju tokom jesenjih i zimskih mjeseci.

Cilj akcije je skrenuti pažnju na važnost osvjetljenja bicikala, što tokom kratkih zimskih dana znatno pridonosi sigurnosti u saobraćaju.



"Važno nam je da se biciklisti sigurno kreću gradom. Zbog toga ih direktno na biciklističkim stazama informiramo o ispravnoj opremi za bicikle. Posebno u tamno doba godine svjetla i reflektori doprinose boljoj sigurnosti na ulicama", objašnjava bečki povjerenik za biciklizam Martin Blum.



U servisnom šatoru Agencije za mobilnost bečki biciklisti nakon savjetovanja mogu besplatno dobiti propisana zadnja svjetla. Osim toga agencija svima dijeli i bonove s 20 posto popusta za kupovinu biciklističkih svjetala koji se do 30. novembra mogu iskoristiti u 22 trgovine biciklističkom i sportskom opremom u Beču.



Grad Beč je u protekloj godini otvaranjem novih biciklističkih staza i parkirališta poboljšao svoju već ionako iznimno dobru biciklističku infrastrukturu. Biciklistima u Beču na raspolaganju stoji naime preko 1345 km biciklističkih staza te čak 41.000 javnih nenatkrivenih i natkrivenih biciklističkih parkirališta te takozvanih "bike and ride" parkirališta koja biciklistima omogućuju jednostavno presjedanje na sredstva javnog prijevoza.



Kako bi gradska uprava imala što bolji uvid u biciklistički saobraćaj i bila u stanju provesti što bolje mjere njegova unapređenja, u Beču su još davne 2002. godina na osam lokacijama postavljeni stalni automatski brojači za mjerenje biciklističkog prometa u gradu, koji su u junu ove godine zabilježili najveći broj biciklista do sada. Najfrekventnijom stazom pri tom se pokazala ona uz Opernring, gdje je u junu 2017. u prosjeku zabilježeno 8.564 biciklista dnevno.



Time je ujedno srušen i rekord iz 2013. s 7.880 biciklista. Druga najfrekventnija ulica bila je Praterstern s 5.440 biciklista dnevno, što je u prosjeku 500 biciklista više nego u istom mjesecu prošle godine. Treće mjesto po frekventnosti zauzela je Argentinienstraße u četvrtom bečkom okrugu s 3.698 biciklista.