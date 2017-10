Sadnice bora iz Sarajeva su posađene na splitskom Mosoru na lokalitetu nedaleko od planinarskog doma Umberto Girometta, području na kojem je kompletna flora izgorjela u ljetošnjoj vatrenoj stihiji kada su uništene ogromne površine šume.

Sadnice bora iz Sarajeva su posađene na splitskom Mosoru na lokalitetu nedaleko od planinarskog doma Umberto Girometta, području na kojem je kompletna flora izgorjela u ljetošnjoj vatrenoj stihiji kada su uništene ogromne površine šume.

Simboličnom sadnjom bora čijih su 20 sadnica poklon Kantonalne javne ustanova za zaštićena prirodna područja i direktora Osmana Delića, sarajevski planinari su htjeli iskazati solidarnost s ljubiteljima prirode i Splićanima, čiji grad i njegova planina Mosor su u ljetošnjem požaru pretrpjeli ekološku katastrofu, kaže Suad Hamalukić, inicijator ove akcije i planinar veteran, član PD Igman Vratnik od 1960. godine.Grupa planinara iz Sarajeva proteklog vikenda je u organizaciji PD Igman Vratnik pohodila splitski Mosor, ali za razliku od prethodnih odlazaka na tu dalmatinsku planinu kada je glavni cilj bio uspon na najviše vrhove Veliki Kabal (1.339 metara nadmorske visine), Vickov stup (1.325 metara nadmorske visine) ili vrh Sveti Jure (1.319 metara nadmorske visine) gdje se nalazi istoimena rimokatolička kapelica, ovo putovanje organizirano je u namjeri da se sadnjom bora iskaže empatija s planinarima HPD Mosor iz Splita i svima koji pohode tu planinu.Na lokalitetu gdje je posađen bor postavljena je i ploča na kojoj je napisano da će Mosor biti opet lijep radi onih koji ga vole, s potpisom PD Igman Vratnik. A da će tako i biti potvrđuje brojni posjetioci koji iz sela Sitno Gornje dokle se može doći autom ili autobusom iz Splita pohode i ovih dana Mosor.Tako je u petak Mosor bio dio trase Dalmacija Ultra Trail, zahtjevne utrke koja je okupila oko 400 učesnika a koja je startala iz Omiša kroz dalmatinski krš i znamenitosti u kategorijama 155, 100, 60 i 20 kilometara.U nedjelju je na Mosoru bilo stotinjak učenika koji u organizaciji splitskog HPD Mosor pohađaju školu planinarstva. Brojni su bili i roditelji s djecom, neki i s bebama koje su na Mosor stigle u kengur nosiljkama...Na sreću planinarski dom Umberto Girometta na Mosoru nije bio zahvaćen vatrom koja je stigla tik do kamenog objekta ovog doma. Domaćini, supružnici Silvana i Špiro Gruica ugostili su i ovog puta na splitski šarmantan stil komunikacije i druženja sve goste.A kompletnu "fasungu" za dom dopremaju u sepetima dva magarca, koji svake subote, predvođeni simpatičnim psom i svojim gazdom Špirom, koji je 2003. godine proglašen za najboljeg domara hrvatskih planinarskih domova, kamenitom stazom stižu do planinarskog doma. Oni su jedino prijevozno sredstvo kojim se dopremaju iće i piće za planinare.U grupi sarajevskih ljubitelja prirode koji su putovali na Mosor većina je bila onih koji su više puta do sada boravili na toj planini. I opet, kako kažu, rado je pohode.Po povratku s Mosora od Splita preko Makarske rivijere mir i tišina jesenjeg mediteranskog krajolika s krošnjama prepunim mandarina, narandži, nara i bonaca na moru. I poneki kupač na plaži grabeći posljednje "ljetne dane".