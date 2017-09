Roditelji provode četverostruko više vremena gledajući u mobitel nego čitajući knjige djeci

Većina odraslih osoba može se sjetiti koliko su uživali u tome kada su im roditelji čitali knjige dok su bili mali. Prema novom istraživanju, roditelji danas provode četiri puta više vremena gledajući u ekrane mobitela/kompjutera, nego čitajući najmlađima.

Odrasli provode 90 minuta za kompjuterom, telefonom ili drugim tipovima tehnologije, a samo 25 minuta čitajući djeci, tvrdi se u istraživanju koje je radilo dobrotvorno udruženje BookTrust.



Otkriveno je i to da roditelji preskaču stranice dok čitaju djeci, završavaju priču prije kraja i odbijaju čitati drugu priču. Polovina roditelja koji su priznali da ovo rade kazali su da su preumorni.



U ispitivanju je učestvovalo više od 2.000 roditelja djece od četiri do 11 godina.



"S vrlo zauzetim rasporedom porodice i dugim radnim satima, roditeljima može biti teško da uvrste čitanje kao dnevnu aktivnost kojoj će se posvetiti, ali čak i desetominutno čitanje, igranje igre riječi ili zajedničko čitanje liste za kupovinu može napraviti razliku", kazala je Ginny Lunn, direktorica udruženja za čitatelje Beanstalk.



Od 18. do 22. septembra pokrenut je i izazov desetominutnog čitanja djeci. Izazov su podržale javne ličnosti.



"Redovno čitanje pomaže djeci da razviju maštu na najzabavniji način. Nadamo se da će nam se u ovom izazovu pridružiti veliki broj porodica", rekla je Diana Gerald, direktorica BookTrusta.