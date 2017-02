Jedna od najčešće izraženih želja jeste putovanje svijetom, ali nažalost samo mali broj ljudi tokom svog života obiđe sva mjesta koja je oduvijek želio vidjeti. Ukoliko spadate u "tužnu" većinu, ovaj video će vas utješiti.

Jedna od najčešće izraženih želja jeste putovanje svijetom, ali nažalost samo mali broj ljudi tokom svog života obiđe sva mjesta koja je oduvijek želio vidjeti. Ukoliko spadate u "tužnu" većinu, ovaj video će vas utješiti.

Zaboravite na prava putovanja svjetskim destinacijama, grafički dizajner Matteo Archondis ima puno jeftiniju varijantu – Google Earth.



Poznati program u sebi krije slojevite načine upotrebe, a Archondis je našao vjerovatno najbolji način reprodukcije imitacije timelapse videa koristeći se fotografijama satelita i Street Viewa.



Od Italije, preko Londona i New Yorka, do Grenlanda i Rio de Janeira, koristeći samo Google Earth i ono što on pruža, Archondis je spojivši 3.305 fotografija napravio pravi mali turistički spot planete Zemlje.