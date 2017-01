Victoria Yore (24) i Terrence Drysdale (28) provode dane u potrazi za najljepšim mjestima na svijetu istraživajući tako netaknute granice, a njihov rezultat su fotografije koje oduzimaju dah.

Putovanja su ih odvela do skoro svakog ugla - od Irske do Arizone i mnogih drugih mjesta. Victoria je kazala da su ona i Terrence većinu mjesta odlučili posjetiti tako što su jednostavno spakovali odjeću i stvari u ruksak i krenuli istraživati.



Bračni par koji je zahvaljujući svojim bogatim iskustvom s putovanja napravio blog pod nazivom "Follow Me Away", prvi put se sreo na Floridi i tada se u njima probudila nevjerovatna želja za avanturom. Njihovo prvo zajedničko putovanje je bilo u junu 2015. godine.



Ovih dana, pohvalili su se kako imaju više od 30.000 pratilaca na Instagramu te da većinu vremena provode na putu.



Victoria, koji je s porodicom odrasla u Americi kaže da odbacuje način života koji podrazumijeva plaćanje računa i smrt.



"Svako može putovati, samo trebate željeti raditi pozitivne stvari."



Za Terrencea, koji je odrastao u New Yorku, putovanja su također predivno iskustvo.



"Uživanje i posjećivanje različitih pejzaža i kultura gura moje postojeće granice i pomaže mi ostvariti stvari za koje sam mislio da nikada neću moći", rekao je on.



Na pitanje kako su konceptualizirali svako snimanje, Victoria tvrdi: "Iskreno, ne znamo".



"Vjerujemo da mnogi ljudi misle da smo uložili mnogo truda u fotografiranje, ali neke stvari se jednostavno dogode vrlo prirodno", kazala je Victoria.



Najnovije avanture, bračni par u januaru su odvele na Island.