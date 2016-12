Prema ranijim procjenama Turističke zajednice Kantona Sarajevo, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine tokom novogodišnjih praznika trebalo bi biti ostvarano 80.000 noćenja. Reporter portala Klix.ba danas je na ulicama Sarajeva zatekao veliki broj turista iz zemalja regiona, ali i drugih evropskih zemalja koji su oduševljeni ponudom i novogodišnjom atmosferom.

Iskra Jukić iz Osijeka je putem studentske organizacije došla u Sarajevo kako bi ispratila staru i dočekala novu godinu. U razgovoru za Klix.ba kaže da u glavnom bh. gradu planira ostati do 2. januara, a da će najluđu noć u godini provesti u Cinemas Clubu Sloga.



Također iz Hrvatske, tačnije iz Splita, u BiH je s prijateljima došao i Nikola Zeljko, koji nam je kazao da je oduševljen ljepotom i ponudom grada.



"Novu godinu ćemo dočekati zajedno s Dinom Merlinom zbog kojeg smo najviše i došli u Sarajevo. Prijatelji i ja smo odsjeli u hotelu u kojem je usluga vrhunska. Sve mi se sviđa, tačnije sve je savršeno. Grad je van svih naših očekivanja, a sinoć smo se sjajno proveli u Slogi", kazao je u izjavi za naš portal Nikola Zeljko.



Prilikom prve posjete bh. prijestolnici turiste obično najviše privuku kulturno-historijske znamenitosti, s obzirom na to da su upravo s ovog mjesta počela neka od najvažnijih historijskih dešavanja u svijetu.



Upravo zbog kulturnih i historijskih različitosti, Sarajevo je tokom decembra odlučio posjetiti bračni par Mehmet Eren i Elif Ece Eren iz Istanbula.



"Danas smo stigli u Sarajevo, iako ostajemo samo jedan, nadamo se da ćemo mnogo toga vidjeti i doživjeti. Ovdje smo zbog proslave Nove godine koju ćemo dočekati na otvorenom. U gradu nam se posebno sviđa atmosfera i historijski objekti koje smo do sada imali priliku obići", kazao nam je bračni par Eren iz Turske.



Osim Iskre i Nikole koji su u Sarajevo stigli iz susjedne Hrvatske, naš grad tokom novogodišnje groznice odlučio je posjetiti i Filip Despotović iz Podgorice kojem je ovo prvi put put da boravi u Sarajevu. Kazao nam je kako mu grad pomalo neobičan u odnosu na ostale u regionu jer je mnogo specifičan.



"Najviše mi se dopada atmosfera i ljubaznost ljudi što se odmah osjeti u zraku. Novu godinu ću dočekati u kućnoj atmosferi s prijateljima. Još u novembru smo iznajmili stan kako bismo se na vrijeme osigurali i u Sarajevu ostajemo do 2. januara", rekao je Filip iz Podgorice.