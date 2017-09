U avanturi koja je trajala 37 dana supružnici Larisa i Amir Spahić na motociklu su prešli 14.000 kilometara od Varaždina do Kirgistana. Kako su oboje avanturisti i već ranije su putovali Hondom, nisu se dvoumili oko toga da Amirov poslovni put u Biškek pretvore u putešestviju motociklom koju su nazvali Stans Expres, a trajala je od 28. jula do 2. septembra.

