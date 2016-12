Od Dubaija do Maldiva: Bosanci i Hercegovci za doček Nove godine birali i egzotične destinacije

Prema podacima vodećih turističkih agencija u našoj zemlji, Bosanci i Hercegovci ove godine bili su posebno zainteresovani za doček Nove godine u Dubaiju, na Maldivima, u Veneciji i Toskani.

Dubai

Prema podacima vodećih turističkih agencija u našoj zemlji, Bosanci i Hercegovci ove godine bili su posebno zainteresovani za doček Nove godine u Dubaiju, na Maldivima, u Veneciji i Toskani.

Ove godine je dosta slabije interesovanje Bosanaca i Hercegovaca za aranžmane u susjednoj Hrvatskoj, odnosno na Jadranu.



Iz turističke agencije Relax Tours kazali su nam kako je njihov najskuplju aranžman za Novu godinu bio Dubai te da je on prvi rasprodat.



"Mogli smo uzeti cijeli avion s obzirom na to da je vladalo veliko interesovanje za tu destinaciju. Grupa koja je otišla jučer već je u Dubaiju", kažu iz Relax Toursa.



Stanovnici BiH posebno su bili zainteresovani i za destinacije poput Istanbula, Beča i Rima.



"Najveće interesovanje ove godine bilo je za Dubai, a najmanje za Jadran. Inače uvijek je veliko interesovanje za Jadran, ali je palo ove godine", ističu iz Relax Toursa.



Iz turističke agencije Sol Azur rekli su nam da su prvo popunjena mjesta za najjeftinije opcije poput Venecije, Beča i Budimpešta, čija je cijena od 200 do 250 KM.



Dodaju da je veliko interesovanje i za Siciliju, ali i za evropske destinacije poput Istanbula, Pariza, Beča i Budimpešte.



Iz Ventura Travel agencije rekli su nam da je interes građana za proslavu Nove godine van BiH isti kao i prethodne godine te da je ova agencija u ponudi imala 16 destinacija. Od egzotičnih destinacija izdvojili su Dubai i Maldive, a od evropskih Pariz, Budimpeštu, Beč, Milano, Rim, Veneciju, Prag i Toskanu.



Ova agencija poslala je na destinacije širom svijeta više od 700 Bosanaca i Hercegovaca. Mladi ljudi posebno su ove godine bili zainteresovani za proslavu Nove godine u Budvi i Beogradu.



Ističu da je značajan, ali ne toliko veliki broj građana otišao u Dubai ili na Maldive zbog veoma ugodnih temperatura i preko 25 stepeni celzija. Kako kažu, riječ je uglavnom o građanima BiH koji su uzeli godišnji odmor, s obzirom na trajanje aranžmana, kako bi proveli Novu godinu na egzotičnim destinacijama.