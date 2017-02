Šta dobijemo kad spojimo jednu letjelicu, tri letača, kameru i savršeno oblikovan srcoliki otok – Kupidovu strelicu iznad prekrasnog Jadrana.

Otok Galešnjak u blizini Zadra pažnju je privukao prije nekoliko godina kada ga je Google Earth "otkrio" svijetu. Takozvani Otok ljubavi dokaz je da ljubav vlada i na najneočekivanijim mjestima, samo ako obratimo pažnju.Ideju o letu u formaciji iznad otoka u obliku srca objeručke su prihvatili Amerikanka Amy Chmelecki i Austrijanci Marco Waltenspiel i Marco Fürst, koji su brzinom munje doletjeli u Hrvatsku. Iskoristiti jedan jedini dan lijepe vremenske prognoze usred zime bio je izazov. Iako je svojom brzinom otjerala sve oblake i stvorila savršene uvjete za sliku iz zraka, bura se itekako potrudila da ekipa dobro zapamti taj poznati vjetar s Jadrana."Hrvatska je sve što sam se nadala da će biti. Prekrasna! Nema ništa bolje nego letjeti preko prekrasnih lokacija u društvu dragih ljudi", kaže Amerikanka Amy, koja iza sebe ima više od 16.000 skokova, a nedavno je sudjelovala i u obaranju svjetskog rekorda u skoku s padobranom."Iako nam je bura pokušala smrznuti stopala, ruke i uši, dan je bio savršen pa smo i zaboravili da nam je hladno. Ovo je bio fantastičan let s nevjerojatnim prizorom ispod nas. Toliko malih otočića u morskom plavetnilu, a onda u sredini srce. Uvjerljivo jedan od dražih projekata", kaže Marco Waltenspiel, član Red Bull Skydive Teama.Galešnjak je, kako kažu, najsavršeniji otok u obliku srca na svijetu. Prekriven je šumom i pokojom maslinom, a tišina koja vlada na ovom nenaseljenom dragulju pravi je raj.Detalje ovog veselog leta iznad Jadrana, kao i to kako izgleda let iz perspektive skakača pogledajte na www.redbull.ba