Kada zemlja čiji je jedan od najvećih prirodnih resursa voda u godini dana za uvoz vode potroši više od 100 miliona KM te pri tome u glavnom gradu u određenim dnevnim periodima i nema vode, onda je jasno da ni ostali njeni resursi ni njene ljepote nisu iskorištene na pravi način. Slično je i s prirodnim ljepotama Bjelašnice, planinske ljepotice koju smo obišli u tzv. UTV-u. I po ko zna koji put divili se prizorima koje vidimo pitajući se koliko smo ih svjesni.

Foto: Sulejman Omerbašić

Selo Lukomir (Foto: Sulejman Omerbašić)

Foto: Sulejman Omerbašić

Stećci u selu Lukomir (Foto: Sulejman Omerbašić)

Krenuti iz Babinog dola ka Lukomiru, selu smještenom na skoro 1.500 metara nadmorske visine, neki će reći "posljednjem pravom bosanskom selu", a činjenice će reći da je to, po nadmorskoj visini, najviše naseljeno mjesto u državi, pri čemu putujete brzinom i do 90 km/h te zastajete na brežuljcima koji nude neopisiv prizor, neodbranjivo je oružje za sve one koji žele upoznati Bosnu i Hercegovinu neovisno o tome da li dolazite iz Mostara, Dubaija ili Londona.UTV (utility task vehicle) ili "side by side" je lako terenesko vozilo, teško blizu 500 kg, koje vam omogućava laku prohodnost i okretnost, a kao takvo perfektno je za obilazak planinskih krajolika teško pristupačnih za obična vozila, pa čak i za džipove. Spoj UTV-a i Bjelašnice, posebno u ljetnom periodu, garancija je za uživanje u prirodnim ljepotama planinske ljepotice i još jedna potvrda da ova zemlja posjeduje čari vrijedne divljenja i pokazivanja."Bosna i Hercegovina nudi mnogo neistraženih predjela, nekih ljepota koje ljudi ne obilaze. Zbog toga sam došao na ideju da se aktiviraju odlasci na neka mjesta koja su teško pristupačna ljudima kao što su neka sela na Bjelašnici, neke lokacije koje vrijedi vidjeti. Lokacije koje bi bilo gdje drugdje u svijetu bile turistički veoma atraktivne. Mislim da na pravi način moramo predstavljati državu. Ne predstavljati je nekim shopping turama i nebitnim stvarima, već prirodnim ljepotama karakterističnim za ovu klimu i geografski položaj", kazao nam je Armin Durmišević, šef terenskih operacija turističke agencije Meet Bosnia, koji nas je u jednom od svojih UTV vozila odvezao od Babinog dola do Lukomira.Pri dolasku u Lukomir odsjeli smo u domaćinstvu Natura AS i probali nekoliko tradicionalnih bosanskih jela te porazgovarali s turistima koje smo zatekli i koji nisu krili impresije o Bjelašnici, Lukomiru, Bosni i Hercegovini."Mnogo tih mjesta, sela, ima lokalno stanovništvo koje bi trebalo edukovati kako da se ophode prema turistima te kako da unaprijede svoj lični, ali društveno koristan rad, čime bi imali profit. Lijepo bi bilo da u svakom tom selu možemo kupiti domaći sir, domaće mlijeko, kajmak, da se može pojesti pita kod neke nane... Neki ljudi su to prepoznali. Mislim da će sve ovo laganim koracima krenuti naprijed pošto smo, što se tiče turzima, i dalje u povoju", smatra Durmišević.Ipak, vožnja UTV-om nije jedino čime Meet Bosnia raspolaže i što zanima turiste koji dolaze iz mnogobrojnih zemalja. Oni koji ne žele veliki adrenalin, pogotovo se to odnosi na porodice koje dolaze, obično traže vožnju džipovima, a mnogima je interesantan odlazak na rafting na Neretvi, paraglajding, jahanje konja i još mnoge druge aktivnosti koje otkrivaju ljepote ove zemlje."Gosti nam dolaze iz velikog broja arapskih zemalja, kao i evropskih zemalja poput Njemačke, Engleske, zemalja Skandinavije... Evropljane najviše fasciniraju netaknuta priroda, klima, način života i posloženost tih sela, kako se to prije živjelo, kako se znao red... Zanima ih kulturološki slijed svih događaja. Arape najviše fasciniraju vozila, brzina, adrenalin...", govori Durmišević koji se već duže od tri godine bavi turizmom.Na sve aktivnosti, očekivano, utječe vrijeme, tako da su ponude i potraživanja drugačija u zavisnosti od perioda godine, kao i vremenskih prilika u datom periodu. Zimi je aktuelno skijanje, ali i obilazak sela ukoliko uslovi omogućavaju, dok je period od maja do septembra rezervisan za rafting, UTV, paraglajding i slično."Tokom zimskog perioda sužena je ponuda, pošto znamo kakva je zima na Bjelašnici, ali i tada radimo posjete selima. To radimo specijalnim vozilima. Također, imamo svoju školu skijanja kroz koju je ove godine za nekih pet sedmica prošlo više od 120 djece. Radimo i individualne časove skijanja. Na proljeće počinjemo pripreme za ljetnu sezonu. Posjetili smo sajam turizma u Berlinu gdje smo predstavili našu zemlju u najboljem svjetlu. Odradili smo dostave kataloga na sajmovima u Dubaiju i Rijadu", kazao je Durmišević.Ako je potreban opis vožnje makadamom na Bjelašnici u vozilu poput UTV-a, onda bi to bilo kao gledanje sudijske nadoknade fudbalske utakmice u kojoj vaš tim vodi golom razlike i čeka posljednji sudijski zvižduk za konačnu pobjedu. Samo što adrenalin koji nosi vožnja UTV-om duže traje.A ako je potrebno tražiti odgovor na pitanje zašto smiraj tražiti u planinskim ljepotama ove zemlje i zašto se dičiti njima, onda su najbolji odgovor stećci na Lukomiru - "oličenje gorštaka Bosanca", kao što jednom napisa Miroslav Krleža.