Prema podacima TripAdvisora, Bali i Ibiza su najpopularnije destinacije za odmor u ove godine.

Prema podacima TripAdvisora, Bali i Ibiza su najpopularnije destinacije za odmor u ove godine.

TripAdvisor je podijelio destinacije u dvije grupe, bliže i dalje.



Među top 10 najpopularnijih bližih destinacija su Ibiza, Kreta, Majorka, Santorini, Kipar, Malta, Barcelona, Benidorm, Madeira i Gran Canaria.



Kada je riječ o najpopularnijim udaljenim destinacijama, tu su Bali, Orlando, Las Vegas, Maldivi, New York, Bangkok, Dubai, Marrakech, Phuket i Barbados.



Bali je indonezijski otok poznat po šumovitim vulkanskim planinama, pješčanim plažama i koraljnim grebenima, a na njemu se nalaze brojni hramovi i druge kulturne znamenitosti. Također, poznat je po jogi i ljekovitim tretmanima.



Ibiza je prava "kraljica noći" i idelana je za one koji se vole zabavljati na pješčanim plažama do ranih jutarnjih sati. Otok se nalazi između Barcelone i Alžira, a posjeduje fantastične plaže, zelena prostranstva te nudi brojne aktivnosti i ukusnu hranu.