Američka aviokompanija Southwest Airlines je otišla korak dalje u ponudi zabavnog sadržaja za svoje putnike te je uvela koncerte uživo tokom letova.

Američka aviokompanija Southwest Airlines je otišla korak dalje u ponudi zabavnog sadržaja za svoje putnike te je uvela koncerte uživo tokom letova.

Kako bi putnicima putovanje bilo što ugodnije, Southwest je uveo koncerte uživo na određenim letovima. Projekt je osmišljen u saradnji s kompanijom Warner Music Nashville.



Onima koji žele slušati muziku tokom leta ovaj potez Southwesta će odgovarati, no, oni koji se žele samo odmarati u relativnoj tišini imat će malih problema.



Ideja Southwesta se odnosi na nastavak Live at 35 serije koncerata, koja je počela 2011. godine. Kompanija je sada pokrenula novu seriju koncerata, a posljednji je nastupao country pjevač Devin Dawson.



Video objavljen na YouTubeu prikazuje zadovoljne putnike koji snimaju nastup, no, bilo je i dosta negativnih komentara na Twitteru, a neki unaprijed poručuju Southwestu da ne žele koncerte.



"Onog trenutka kad zasvirate country muziku na mom letu, tražit ću povrat novca", napisao je korisnik pod nickom JuduMaximus.



"Stvari koje aviokompanije nude putnicima kako bi ih usrećili su više prostora, besplatan prtljag, besplatna hrana i besplatan wifi", poručila je Jill Pantozzi.



"Konačno, ono što sam oduvijek željela je da ljudi sviraju u mojoj blizini, a da ja nemam načina da pobjegnem", ironična je bila Dana Schwartz.



"Ovo je najgora ideja za koju sam čuo. Nikad više neću letjeti sa Southwestom, strah me da ću biti zarobljen u letećoj noćnoj mori", dodao je Ben Parsons.