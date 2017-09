10 destinacija u SAD-u koje svjedoče o jedinstvenoj američkoj historiji

Postoji mnogo atrakcija u SAD-u koje svjedoče o jedinstvenoj historiji ove države. Raznolik pejzaž nudi sve, od pustinja i kanjona do ogromnih vodopada.

1. Otok Ellis, New York

2. The Gateway Arch, Saint Louis

3. Veliki kanjon, Arizona

4. Nacionalni park Yellowstone, Wyoming

5. Millenium park, Chicago

6. Disneyland, California

7. Nacionalni park Mesa Verde, Kolorado

8. Nijagarini vodopadi, New York

9. Most Golden Gate, San Francisco

10. Trg nezavisnosti, Philadelphia

Od 1892. do 1954. godine ovo je bio najgušće naseljen imigracijski centar kroz koji je tokom ovog perioda prošlo više od milion imigranata. Otok Ellis otvoren je 1976. godine, a muzej je konačno završen 1990. godine.Ovo je jedno od najkarakterističnijih obilježja grada. Poseban je doživljaj vidjeti ga iz daljine, a po ovom luku visokom više od 190 metara može se i penjati.Kanjon je dug 365 kilometara i bez obzira da li učestvujete u pohodu do dna kanjona ili mu se samo divite izdaleka, moći ćete cijeniti jedno od najvećih prirodnih čuda svijeta.Ovo je prvi nacionalni park u svijetu u kojem se može dosta toga vidjeti. Pored poznatih lokacija u parku, postoji 300 aktivnih gejzira i 200 vodopada, ostavljajući vam beskrajne mogućnosti za istraživanje.Ovaj park pun je jedinstvene arhitekture, divnih pejzaža i umjetničkih djela. Iako postoji mnogo interesantnih instalacija za otkrivanje, ne možete propustiti jedan od najpoznatijih "eksponata" u parku - ogromnu skulpturu poznatu pod nazivom The Bean.Disneyevi parkovi postoje širom svijeta, ali originalni Disneyland u Anaheimu u Kaliforniji je sasvim poseban. Otkako je otvoren 1955. godine, u parku je bilo dosta novih sadržaja, mada i dalje održava svoj izvorni šarm.Ovdje se nalaze ostaci Pueblo kulture čiji stanovnici su tu živjeli od 600. do 1300. godine. Ove nastambe uklesane u stijene su među najbolje sačuvanim u SAD-u, što ih čini vrijednim putovanja do ovog parka.Bez obzira da li gledate masivne vodopade s posmatračke palube ili plovite brodom izbliza, ljepota Nijagarinih vodopada je neosporna.Kada razmišljate o San Franciscu, vjerovatno zamislite most Golden Gate koji je poznat po svijetlo-crvenoj boji. Za najbolji pogled na grad i sam most, vozite se autom ili biciklom, ili jednostavno pređite most pješice.Philadelphia je prepuna rane američke historije, a Trg nezavisnosti je odlično mjesto da naučite nešto o osnivanju američke nacije.